FRANCESCO GABBANI TORNA CON UN NUOVO SINGOLO “É UN’ALTRA COSA” DA DOMANI SU RADIO LASER

FRANCESCO GABBANI



TORNA CON UN NUOVO SINGOLO

IN RADIO E SULLE PIATTAFORME DIGITALI

"É UN'ALTRA COSA"

DA DOMANI



PRIMO ESTRATTO DAL NUOVO PROGETTO DISCOGRAFICO

IN USCITA NEL 2019 PER BMG

“Che bel futuro popolare in pole position, economia go kart

È tratto da una storia vera di una fiction

Come si fa restart?

Io per partito preso non ho più capito

Se il popolo ha ragione o il popolo è impazzito

Finisce tutto il resto e resta l’infinito

In your eyes (in your eyes)

Sono altrove (war is over)”.

Dopo due intensi anni da protagonista della scena musicale italiana, dopo la vittoria di Sanremo giovani 2017 con “Amen” (platino) e Sanremo 2018 con “Occidentali’s Karma” (quintuplo platino), e l’uscita di “Magellano”, il disco (platino) con un conseguente tour di successo che lo ha portato in giro per tutta Italia e conclusosi con il sold out al Mandela Forum, torna FRANCESCO GABBANI.

Da domani, venerdì 10 maggio, sarà infatti in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download, “È UN’ALTRA COSA”, il singolo che anticipa l’uscita del nuovo lavoro discografico che verrà pubblicato nel corso del 2019 per BMG.

Il brano, scritto da Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Francesco Bianconi (Baustelle), Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli, anticipa le atmosfere estive, offrendo spunti di riflessioni come nella migliore tradizione del cantautore.

Gabbani racconta come in un tessuto sociale cucito da retaggi culturali standardizzati nei quali talvolta è difficile ritrovarsi singolarmente, la soluzione non consista nella fuga, ma nell’accettazione e nel cambio di prospettiva.

La naturale sinergia che si crea tra due persone che sentimentalmente, passionalmente, amichevolmente ed intellettualmente condividono un punto di vista diverso da quello comune e socialmente accettato: è un’altra cosa.

Trascorsi due anni di intenso lavoro per promuovere il precedente album Magellano e per presentarlo nella sua dimensione live in tutta Italia, Francesco si sta concentrando sulle registrazioni della sua nuova opera, un album con alle spalle un importante lavoro di registrazioni in studio e di produzione, che mostrerà al grande pubblico la vera anima da musicista dell’artista.

Lontano da costrizioni discografiche e imposizioni di mercato, il cantautore si sta dedicando con passione all’espressione della sua anima artistica, di cui abbiamo testimonianza in questo suo primo singolo, preludio di un lavoro più ampio previsto nei prossimi mesi.

