Il cartellone pubblicitario affisso in questi giorni per le strade di Potenza per pubblicizzare promozioni di un negozio di abbigliamento, sfida la sensibilità dei cittadini a causa di una irrispettosa e indignante mercificazione del corpo femminile, indecorosamente disumanizzato. E’ quanto evidenzia l’avvocata Floriana Gallo, socia dell’Associazione Donne Giuriste di Potenza.

“Ancora una volta, inermi, ci interroghiamo – prosegue l’avvocata Floriana Gallo – su come si possa diabolicamente perseverare e regredire su un tema, quello della parità di genere, sul quale tanti passi avanti sono stati compiuti grazie a campagne di sensibilizzazione, promosse dalla stessa ADGI Sezione di Potenza e dalle altre Associazioni di genere ovunque presenti e operanti, Organismi istituzionale sempre attivi e attenti all’argomento e normative specifiche da ultimo La Carta Di Venezia, che ha tracciato linee guida su quelle che dovrebbero essere le regole minime del corretto linguaggio di genere, profanato e violato da immagini e contenuti.

Per queste ragioni ogni qualvolta, ci troveremo di fronte ad episodi lesivi della dignità delle donne , come nel caso che sottoponiamo all’attenzione di tutti, non esiteremo a far sentire la nostra voce.

E’ con voce ferma e risoluta, benchè pacata- conclude l’avvocata Floriana Gallo – che l’ADGI sezione di Potenza si fa portavoce del coro unanime di tutte le donne offese da queste campagne di marketing, e chiede formalmente la rimozione del Cartellone pubblicitario, che con allusioni nemmeno velate, diffonde stereotipi della figura femminile offensivi della dignità di ogni donna”.