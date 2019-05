Confapi MAtera: “Ferrosud, le rassicurazioni dell’amministratore delegato”

“Dopo l’incontro presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornato al prossimo 29 maggio, l’amministratore delegato di Ferrosud, azienda aderente a Confapi Matera, interviene nuovamente per rasserenare gli animi e guardare con ottimismo al futuro aziendale”. È quanto scritto in una nota dell’ufficio stampa di Confapi Matera, in cui è evidenziato che “l’ad conferma quanto dichiarato in sede ministeriale, e cioè di avere acquisito con regolari contratti commesse per circa 50 milioni di euro. Il management di Ferrosud, inoltre, si sta prodigando per procurarsi altri lavori da svolgere all’interno del sito produttivo di Jesce. È recente, infatti, la notizia dell’aggiudicazione di una commessa dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) di Napoli per la costruzione di carrozze ferroviarie nello stabilimento di Jesce”. “Siamo ottimisti e fiduciosi per il futuro perché non siamo i soli a credere nelle nostre capacità – ha dichiarato l’amministratore delegato di Ferrosud – ed infatti abbiamo ricevuto i complimenti del nostro committente principale, Ansaldo Breda, per il rispetto dei tempi contrattuali di consegna delle carrozze e per la nuova organizzazione aziendale. Entro la prossima estate contiamo di acquisire nuovi lavori e di rilanciare il sito di Matera. Anche gli stipendi e i contributi vengono versati regolarmente, per cui contiamo di presentarci al prossimo incontro al Ministero con tutte le carte in regola per proseguire nella nostra attività”.

Correlati