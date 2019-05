Asso Fruit Italia a “Tuttofood 2019”

“Una vetrina, quella del TUTTOFOOD di Milano dal 6 al 9 Maggio, che ha dato visibilità all’impegno dei produttori associati all’organizzazione di produttori Asso Fruit Italia attivi da sempre sul fronte dell’innovazione: dall’agricoltura integrata, al biologico su cui si è deciso di puntare con buon riscontro da parte del mercato”, così Andrea Badursi, direttore generale Asso Fruit Italia, ha commentato l’esperienza milanese.

Salvatore Pecchia, ufficio tecnico Asso Fruit Italia, ha aggiunto: “La misura 3.2 del PSR 2014 – 2020, si è rilevata ancora una volta strategica, grazie ad essa è stato possibile esser presenti in una vetrina autorevole come quella di Milano. In questa occasione infatti, oltre alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti biologici della Basilicata, è stata presentata la purea surgelata di fragole “Fragolosa”, prodotto trasformato che abbiamo intenzione di proporre, una volta finita la sperimentazione, al settore gourmet, quindi pasticceria e gelateria e gastronomia più in generale. Comparti che cercano il Made in Italy e il Made in Basilicata a cui è associata la fragolicoltura più avanzata e di qualità. La stessa di cui i fragolicoltori della Basilicata sono ormai interpreti accreditati sui principali mercati”, ha concluso Pecchia”.

