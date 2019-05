A Policoro il Trofeo Scacchi Scuola 2019

La Culture Tourism Med comunica che che si terrà Domenica 12 maggio alle ore 13:00 presso il PalaErcole di Policoro la cerimonia di premiazione del Trofeo Scacchi Scuola,

L’evento per il quale la Rete Italia Jonica e la Culture Tourism Med hanno avuto il ruolo di aggregante e di promotore assieme a UniChess e Le Due Torri, giunge a conclusione di un percorso annuale che ha coinvolto tutte le scuole del territorio nazionale e che si è svolto sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione e della Federazione Scacchistica Italiana.

Arriveranno nel metapontino oltre 4000 persone, tutte coinvolte nella lotta alla conquista del titolo di “Scuola Campione d’Italia” e a riprova di quanto in Basilicata si stia investendo in termini di promozione del turismo non solo tradizionale, ma anche turismo sportivo e scolastico.

Come da invito allegato, al termine si svolgerà un pranzo al quale è pregato di dare conferma di partecipazione prendendo contatti con il ricevimento della struttura alberghiera Giardini d’Oriente.