A Ginosa convegno “L’esportazione dei prodotti italiani in Cina: HONG KONG HUB per la Cina”

“L’esportazione dei prodotti italiani in Cina: HONG KONG HUB per la Cina”: è questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 17 maggio a partire dalle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa sita in Piazza Marconi.

Si tratta di un seminario di formazione e informazione rivolto alle aziende del territorio, che ha come obiettivo quello di fornire informazioni e strumenti per affrontare agevolmente i processi di internazionalizzazione verso Hong Kong e la Cina.

L’intento è anche quello di coinvolgere attraverso il passaparola le aziende del territorio interessate a possibilità di crescita verso mercati con margine di sviluppo notevole.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio Italo Orientale, HKTDC (Hong Kong Trade Development Council) e Comune di Ginosa, con la collaborazione dell’Associazione Italia Hong Kong.

Saranno presenti il Sindaco del Comune di Ginosa Vito Parisi, il Consigliere delegato all’Agricoltura Giorgio Acquasanta e il Consigliere Regionale Marco Galante.

Interverranno Antonio Barile – Presidente Camera di Commercio Italo Orientale, On. Gianpaolo Cassese (Approfondimento delle intese fra Italia e Cina), Gianluca Mirante Direttore Italia Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) e Raffaele Covelli “Covelli Studio Legale” (“Vendere e farsi pagare in Cina e Hong Kong: gli errori da evitare”).

Sono invitati sindaci e/o assessori del territorio, le associazioni di categoria delle imprese artigiane e agricole, albi professionali, aziende e cittadini interessati.

L’accesso è gratuito previa registrazione al seguente indirizzo mail info@ccio.it