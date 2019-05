Una fantastica festa per le mamme da Dichio: scegliete tra giardinaggio, arte, cucina e vita all’aperto.

Domenica è la festa della Mamma è Dichio garden center di Matera ha preparato un fine settimana ricco di iniziative, dedicate sia alle mamme che a tutta la famiglia. Potremmo vivere tante esperienze culturali che spaziano dal giardinaggio all’arte, dalla cucina alle attività per bambini.

Viste le tante iniziative, le mettiamo in ordine iniziando con il simbolo di Maggio: la rosa, simbolo dell’amore, della passione, del romanticismo e anche della primavera in piena fioritura, un ottimo pensiero da regalare alla mamma.

Ci saranno anche altri appuntamenti per gli amanti del verde, della creatività green e della vita in giardino, inserite nel calendario di iniziative de “Il Borgo fiorito”. Infatti, Sabato 11 e domenica 12 maggio, al mattino dalle 10 alle 11:30 e nel pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30, sarà possibile partecipare gratuitamente al laboratorio artistico “Mani alla creatività” con il torniante di Antico Mestiere. Non occorre la prenotazione: basta venire armati di fantasia e ingegno.

Durante le stesse giornate, ci saranno ancora gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Questa settimana, speciale Festa della Mamma con il laboratorio creativo “La corona per la miglior mamma”: nella maxi serra del parco giochi della Fattoria Didattica (che garantisce uno spazio coperto anche in caso di maltempo), dalle 17 alle 20, gli adulti accompagnano gratuitamente, i giovani amanti del verde potranno divertirsi partecipando a tante attività simpatiche, formative e divertenti, rallegrandosi con giochi liberi, quelli di una volta, con il bowling e con il giardinaggio, per rimanere a contatto con il verde e gli animali, ospiti del parco.

Per tutto il mese di maggio, inoltre, presso il Dichio Garden Center di Matera, vi è ancora la possibilità di ammirare gli scatti elaborati nel laboratorio fotografico condotto da “Scatto Lucano” durante lo scorso marzo, grazie alla mostra “Il Fascino della Primavera”: un tocco di colore e bellezza che arricchiscono il Garden Center grazie all’arte dell’obiettivo.

Domenica 12 maggio alle 17:00, invece, appuntamento a ingresso libero con il sapore: un esperto cuoco ci delizierà con una dimostrazione di cucina al barbecue, comprensiva di degustazione, dei suoi prodotti cucinati: antipasto, secondi e dolce.

Ma non finisce qui. Ritornano anche gli appuntamenti del “Green Point”:

sabato 11 maggio dalle ore 10, dimostrazioni e promozioni nel reparto fitofarmaci;

domenica 12 dalle ore 10, dimostrazioni e promozioni nel reparto irrigazione;

domenica 12 maggio alle ore 11, seminario con i nostri tecnici “ Un balcone ricco di colori, sapori e profumi ”;

domenica 12 maggio dalle ore 17, “ Green Point: il tecnico risponde ” a curiosità e domande sulla sulla pianta del mese (la rosa) e sulle altre specie del periodo.

L’appuntamento è sabato e domenica con la Festa della Natura presso il Borgo Fiorito del garden center Dichio di Matera (s.s. 99 km 12,700, centro comm. Venusio).

Per info: 331-9891338 o comunicazione@vivaidichio.it