TAYLOR SWIFT

“ME!”

Feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco

Il nuovo singolo da oggi in radio e il videoclip già online con più di 17 milioni di views

La vincitrice di 10 Grammy Awards TAYLOR SWIFT ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo “ME!” (feat Brendon Urie of Panic! At The Disco), brano disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione nelle radio italiane.

Il videoclip ha già ottenuto più di 17 milioni di views: https://youtu.be/ FuXNumBwDOM