Il grande ritorno dei BLINK-182 “BLAME IT ON MY YOUTH” su Radio Laser dal 17 maggio

Il grande ritorno dei BLINK-182 con il nuovo singolo “BLAME IT ON MY YOUTH” da venerdì 17 maggio in radio. I blink-182, tra i più importanti nomi del punk-rock anni ’90 con nomination ai Grammy, tornano con un nuovo attesissimo singolo “Blame It On My Youth”, il primo per Columbia Records/Sony Music, in rotazione radiofonica da venerdì 17 maggio e già disponibile in digitale.La canzone, prodotta da Tim Pagnotta, è accompagnata da un lyric video curato dal famoso artista di graffiti RISK.Dal loro esordio nel 1992 a San Diego, i blink-182 hanno venduto più di 50 milioni di album in tutto il mondo e hanno acquisito una fanbase enorme in ogni angolo del Pianeta, diventando una delle rock-band fonte di maggior ispirazione della loro generazione.

Dal 27 giugno la band sarà in tour negli Stati Uniti insieme a Lil Wayne.

I blink-182 sono Mark Hoppus (voci/basso), Travis Barker (batteria) e Matt Skiba (voci/chitarra).