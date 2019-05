Pisticci: Arrestato un 43enne dalla Polizia per furto aggravato

La misura veniva emessa al termine di un’intensa attività di indagine, iniziata a seguito di una denuncia presentata, alcuni mesi addietro, da un soggetto, vittima di un furto all’interno della propria autovettura parcheggiata in zona mare di Pisticci e, subito dopo, all’interno della propria abitazione, ubicata in Marconia di Pisticci, in occasione del quale venivano asportati monili in oro e perle nonché diversi servizi da tavola in argento per un valore di diverse migliaia di euro.

La refurtiva veniva portata via dal malfattore avvalendosi di una busta in plastica, prelevata dal medesimo appartamento, di colore bianco su cui era impressa, a caratteri cubitali, la marca di una nota azienda di moda. Proprio tale elemento, unitamente ad una serie di riscontri tecnici, realizzati anche grazie all’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul posto, hanno consentito di risalire all’identità del reo, un noto pregiudicato, residente nel quartiere Libertà di Bari.

Pertanto, a seguito delle risultanze investigative, il G.I.P. di Matera disponeva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di F.G., per il reato di furto aggravato.

L’uomo, rintracciato nel quartiere Libertà di Bari, veniva arrestato da personale del Commissariato di Pisticci unitamente a personale del Commissariato San Nicola di Bari.