NOSTROMO   “Giradischi” è il primo singolo del cantautore disponibile su Radio Laser dal 10 maggio

Nicolò Santarelli, in arte NOSTROMO, cantautore marchigiano classe 1994, con il primo singolo “Giradischi” (Trident Music/Sony) ci catapulta in una dimensione spazio-tempo piena di nostalgia e di gusto retrò.

NOSTROMO è un cantautore che naviga a vista tra un tempo che non c’è più e un futuro che non c’è ancora, sospeso in perfetto equilibrio in un presente denso di ricordi, di necessari silenzi e di attese piene di sentimento.

Scrive dell’eros e la sua musica si muove tra ambientazioni post elettroniche e graffi retrò. NOSTROMO è qualcosa che viviamo nel nostro contemporaneo, nella vita di tutti i giorni, è il momento in cui ci ritroviamo soli e abbiamo bisogno di ascoltarci, ma anche quello in cui vogliamo lasciarci andare.

“Giradischi è la canzone del desiderio ma anche della rassegnazione ai colorati silenzi che riempiono le stanze. Giradischi è quell’amore particolare, quello che non si accetta facilmente ma si desidera più di ogni altra cosa”. (Nostromo)

Non è vintage, non andrà mai di moda perchè non passerà mai di moda.

Nostromo è il tatuaggio sotto al loden, il giradischi con cui ascolti la musica ma soprattutto, Nostromo è il ricordo nostalgico che sai portarti dietro e vivere nel tuo futuro.

Annunciate le prime due date live di NOSTROMO, a cura di BPM Concerti:

18.05.2019 PESARO – Chiesa dell’Annunziata

09.06.2019 TREVISO – Core Festival

CREDITI “Giradischi“:

Prodotto da : Dario Pruneddu

Mixato da : Antonio Polidoro

Registrato da : Kitchenstudio3

Masterizzato da : Giovanni Versari

Scritto da: Nicolò Santarelli

Arrangiato da: Eliano Ficca, Francesco Caggiula, Riccardo Belleggia, Nicola Nesi.