MARTIN GARRIX feat. MACKLEMORE  e PATRICK STUMP “SUMMER DAYS” dal 10 su Radio Laser

MARTIN GARRIX

feat. MACKLEMORE

e PATRICK STUMP (dei FALL OUT BOY)

“SUMMER DAYS”

il singolo pronto a conquistare l’estate 2019

da venerdì 10 maggio in radio

Martin Garrix continua instancabile a produrre hit: dopo “Ocean” con Khalid, “In The Name Of Love” con Bebe Rexha e “Scared To Be Lonely” con Dua Lipa, questa volta è il turno di una doppia collaborazione: “Summer Days”(già 12 milioni di stream), il nuovo singolo in radio da venerdì 10 maggio, vede infatti la partecipazione di Macklemore e del leader dei Fall Out Boy, Patrick Stump, ed è pronto a diventare uno dei brani dell’estate 2019.

“Summer Days” mette in luce un lato diverso della vasta gamma di sonorità di Garrix, perfettamente in sintonia con le voci di Macklemore e Patrick Stump. Il tema centrale del pezzo è un colpo di fulmine, la leggerezza di una storia d’amore nata a prima vista sotto il sole estivo. È il racconto di due amanti che, stando insieme, diventano persone migliori.

Martin Garrix: ”‘Summer Days’ è uno di quei pezzi che ti fanno venir voglia di salire in macchina con i tuoi amici alzando al massimo il volume con i finestrini abbassati. Sono onorato di aver potuto lavorare con Patrick e Macklemore su questa canzone perché considero entrambi grandi artisti. Sono molto diversi in termini di stile, cosa che ha dato alla traccia nuove dimensioni. Sono super soddisfatto del risultato finale!”

Macklemore: “Ho sempre amato collaborare con artisti di generi diversi, Martin e io abbiamo parlato a lungo di fare qualcosa insieme, avevamo solo bisogno del brano giusto. Quando mi ha mandato questo, sapevo che era lui. Patrick ha aggiunto l’hook e l’ha reso ancora più bello. Sono entusiasta di com’è venuto fuori e felice di farlo sentire al mondo intero.”

Patrick Stump: “Sono felice di far parte di una canzone divertente come questa, in cui posso cantare in falsetto. Martin è un produttore eccezionale. Sono felice che sia stato coinvolto anche Macklemore. Un progetto divertente su cui lavorare insieme.”