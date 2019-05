Il 10 maggio all’Unibas di Potenza convegno“A noi chi ci pensa?”

Il 10 maggio 2019 ore 16:00 presso l’Aula Magna dell’Università di Basilicata in Via Nazzario Sauro, si terrà il Convegno “A noi chi ci pensa? (Storie di Separazione)” organizzato dall’Associazione Alba Lucana e il CUG (Comitato Unico di Garanzia), in collaborazione con l’Arcolaio (Associazione Onlus) e il Consultorio Diocesano di Potenza. L’evento è patrocinato dall’Università di Basilicata.

“La giornata di studio – spiegano in una nota gli organizzatori – verterà sul tema della “Separazione”, evento critico che investe diverse famiglie. Particolare attenzione verrà posta sulla tutela del minore, attraverso una riflessione ed un confronto a più voci, con l’intento di sviscerare dinamiche conflittuali di coppia ed individuare strumenti e strategie di supporto a sostegno alla famiglia.

Il Convegno rientra nelle numerose iniziative culturali che l’Associazione regionale Alba Lucana, presente sul territorio di Potenza e di Matera, si propone di portare avanti con costanza e professionalità. I principi ispiratori sono: la “passione” per la propria professione, per la propria regione e cultura di appartenenza, l’“amore” per la conoscenza, per la vita e la ricerca del “bello”. Tali principi danno vita alla collaborazione, al lavoro di rete, alla creatività e alla voglia di costruire progetti per il benessere della persona, della famiglia e della società”.

