Gravina in Puglia: Nominati gli scrutatori per le elezioni del 26 Maggio Effettuato in Comune in mattinata in seduta pubblica il sorteggio

Effettuato il sorteggio per la designazione dei 136 scrutatori effettivi che garantiranno la funzionalità dei seggi installati nelle 34 sezioni gravinesi, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, in programma il 26 Maggio prossimo.

Le operazioni si sono svolte in mattinata nei saloni del consiglio comunale, in seduta pubblica, curate dai funzionari dell’Ufficio elettorale ed alla presenza della Commissione elettorale, presieduta dal sindaco Alesio Valente e composta dai consiglieri comunali Silvano Burdi e Ezio Simone.

Gli aventi diritto al voto risultano essere 36.466, di cui 18.503 femmine e 17.963 maschi, suddivisi in 34 sezioni. Questo – sezione per sezione – l’elenco degli scrutatori effettivi sorteggiati attingendo ai 5.874 iscritti all’Albo Generale (tra parentesi, l’anno di nascita dei sorteggiati):

Sezione 1: Angelo Deleonardis (1980); Anna Lella (1969); Anna Maria Lobaccaro (1984); Paola Chiapparino (1998).

Sezione 2: Domenica Chiaradia (1974); Francesca Deleonardis (1978); Orsola Delvecchio (1981); Domenico Varrese (1954).

Sezione 3: Nicola Capozzo (1978); Angelo Carlucci (1989); Rita Gargano (1968); Eufemia Virro (1983).

Sezione 4: Mariella De Palma (1982); Vittorio Ianora (1996); Francesco Lacapra (1975); Rosa Lovero (1975).

Sezione 5: Nicola Dilorenzo (1949); Grazia Leone (1994); Grazia Sinisi (1981); Rosa Stimola (1947).

Sezione 6: Michele Cascione (1973); Michele Digiesi (1979); Arcangela Lamarca (1990); Fedele Moliterni (1979).

Sezione 7: Vito Graziano Trionfo Fineo (1994); Michele Conticchio (1977); Elisabetta Simone (1971); Giovanni Centonze (1958).

Sezione 8: Teresa Derosa (1962); Filippo Nardulli (1976); Giuseppe Ricciardi (1980); Giovanni Vicenti (1970).

Sezione 9: Felice Dipalma (1987); Antonia Fiore (1973); Grazia Petrosino (1966); Giuseppe Raguso (1970).

Sezione 10: Carmela De Natale (1970); Pietro Laico (1950); Caterina Longo (1976); Antonia Sicchitiello (1961).

Sezione 11: Francesco D’Ambrosio (11); Marianna Frascella (1984); Luigi Laterza (1982); Paolo Sarpi (1986).

Sezione 12: Daniele Fabozzi (1974); Antonia Loglisci (1962); Stefano Ruscigno (1971); Anna Concetta Santarsiero (1992).

Sezione 13: Genoveffa Capuzzi (1966); Caterina De Felice (1972); Annamichela Loglisci (2000); Pietro Loglisci (1976).

Sezione 14: Onofrio Caputo (1968); Salvatore Ciaccia (1985); Lucia Sorangelo (1982); Natale Tartaro (1986).

Sezione 15: Miriam Digioia (1980); Giacinta Dolce (1961); Vincenzo Ricciardelli (1987); Giulia Vitale (1992).

Sezione 16: Giovanni Dipalma (1959); Grazia Loglisci (1976); Marcella Matera (1995); Giacomo Riviello (1986).

Sezione 17: Gennaro Antonucci (1982); Maria Liboria Laddaga (1964); Marta Loglisci (1974); Filippo Misciagna (1971).

Sezione 18: Maria Teresa Dibattista (1964); Antonia Panzarini (1983); Teresa Scaltrito (1954); Francesco Tedesco (1970).

Sezione 19: Arcangela Cataldi (1972); Giacomo Lobaccaro (1955); Rachele Manfredi (1944); Maria Ceriaca Sanrocco (1972).

Sezione 20: Francesca Cataldi (1980); Giuseppina Ciampo (1984); Anna Fanizzi (1968); Maria Ferrarese (1980).

Sezione 21: Margherita Carbone (1974); Giuseppe De Donato (1959); Maria Giacinta Picerno (1975); Matteo Tummillo (1978).

Sezione 22: Anna Frascella (1975); Domenico Sardone (1973); Silvia Scaltrito (1992); Maria Lucia Sorangelo (1954).

Sezione 23: Maria De Marino (1969); Maria Mastrogiacomo (1966); Liborio Santoro (1969); Nicola Vitale (1985).

Sezione 24: Rogerio Marcio Garofano (1983); Vincenzo Matera (1966); Maria Teresa Riviello (1979); Pietro Valente (1992).

Sezione 25: Angela Calenda (1975); Maria Denora (1979); Michele Nacucchi (1982); Nicola Valenzano (1957).

Sezione 26: De Rosa Davide (1999); Francesco Grassi (1955); Vito Masciulli (1983); Marco Visci (1991).

Sezione 27: Maria Felicia Carlucci (1979); Onofrio Creanza (1994); Michele Dimattia (1975); Filomena Riviello (1977).

Sezione 28: Domenico Laterza (1982); Silvia Lorusso (1990); Francesco Passidomo (1964); Arcangela Turturo (1995).

Sezione 29: Elena Chiapparino (1998); Michelina Lamuraglia (1972); Gaetana Lorusso (1967); Daniela Tedesco (1985).

Sezione 30: Giuseppe Basile (1972); Nicola Calderoni (1955); Giuseppe Casino (1963); Massimina Visci (1988).

Sezione 31: Annamaria Alfonso (1971); Antonietta Ciaciulli (1988); Giovanna Lisa Digioia (1983); Maria Giovanna Simone (1960).

Sezione 32: Angela Abbruzzese (1976); Domenico Leone (1944); Maria Matera (1966); Luciano Zito (1977).

Sezione 33: Santina Di Palma (1970); Antonio Foggetta (1990); Lorenzo Pisicoli (1994); Giovanni Saluzzi (1959).

Sezione 34: Miriam Bruno (1995); Rosangela Carone (1980); Giuseppina Lobifaro (1983); Roberto Pasquale Zuccaro (1989).

Questi invece, in ordine alfabetico, i nomi dei 30 scrutatori supplenti, ai quali si attingerà per sostituire eventualmente gli scrutatori effettivi che dovessero rifiutare l’incarico: Emanuela Lorusso (1987), Antonella Maffei (1987), Silvana Pellegrino (1966), Vito Putignano (1980), Alessia Riviello (1999), Francesco Paternoster (1997), Gioacchino Teofilo (1991), Rosa Marchetti (1965), Maria Teresa Ferrante (1993), Marica Teofilo (1997), Vittoria Lombardi (1980), Giovanni Masiello (1995), Michele Cataldi (1996), Francesca Mita (1981), Maria Maddalena Grillo (1966), Antonio Perrone (1993), Giuseppe Scarci (1980), Vittorio Lombardi (1986), Adriano Zurlo (1991), Maria Grazia Divincenzo (1998), Giacomina Calderoni (1990), Lucia Vignola (1989), Antonietta Scaringella (1991), Valentina Lavecchia (1998), Feliciana Bisaccia (1987), Lucia Divincenzo (1985), Anna Teresa Zuccaro (1976), Nicola Varone (1994), Annamaria Dipalma (1981), Rachele Carlucci (1996).