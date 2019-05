GABRIELE LOPEZ – “IL MEGLIO DI ME”

“Il Meglio Di Me” è il nuovo singolo di Gabriele Lopez, estratto dal suo ultimo album Linee.

Il disco musicalmente subisce l’attrazione di sonorità folk-pop vicine al recente filone di cantautorato, tipicamente nord europeo e a tratti americano; atmosfere rarefatte, predominanza di strumenti acustici, melodie delicate e potenti allo stesso tempo: sono questi gli elementi che danno vita all’ultima opera di LOPEZ.



“Per la prima volta ho deciso di suonare tutti gli strumenti, oltre ad essere interamente autore dei nove brani” commenta con queste parole lo stesso Gabriele. “Ho lavorato molto sull’utilizzo della mia voce nei cantati per cercar di trovare una modalità espressiva nuova e personale, che mi rappresentasse meglio, che fosse più particolare” continua. “In assoluto la voce “racconta” e nel racconto di varie storie (personali e non), si articola il tessuto narrativo di questo disco”.

Nei testi il concept principale è il passaggio a una seconda fase della vita, con annessi inevitabili bilanci, gioie, dolori, delusioni e rinascite. È un po’ come quando si trasloca, alcune cose le conservi altre le acquisti, altre decisamente le butti per sempre.

Anche ne “Il Meglio Di Me”, si parla di una nuova vita dirompente che illumina, travolge e stravolge tutto , stupefacente come una sostanza che dà dipendenza.