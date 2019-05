CRISTIANO MALGIOGLIO FEAT. BARBARA D’URSO  DOLCEAMARO novità su Radio Laser

BARAONDA EDIZIONI MUSICALI PRESENTA CRISTIANO MALGIOGLIO FEAT. BARBARA D’URSO DOLCEAMARO IL BRANO IN TUTTE LE RADIO La prima collaborazione musicale della coppia più esplosiva della televisione italiana GUARDA IL VIDEO UFFICIALE E’ in rotazione in tutte le radio italiane il singolo DOLCEAMARO (Baraonda Edizioni Musicali) di Cristiano Malgioglio feat. Barbara d’Urso che li vede eccezionalmente per la prima volta collaborare a livello musicale in un’inedita e unica versione della canzone che, nel 1980, fu cantata proprio da Barbara d’Urso. DOLCEAMARO è disponibile in tutte le piattaforme in streaming e negli store digitali, è arrangiato da Diego Calvetti, mentre il video ufficiale, presentato durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello 2019, è stato ideato da Gaetano Morbioli. Cristiano Malgioglio racconta così come è nata l’idea di questa collaborazione: “Un giorno mentre sistemavo la mia collezione di dischi, mi è capitato di ritrovare il 45 giri di DOLCEAMARO, che considero una vera e propria hit. Così ho pensato di rifare una versione moderna del pezzo, sono andato da Lorenzo Suraci per proporgli il progetto che lui ha sposato subito con enorme entusiasmo. Quando ho chiamato Barbara per raccontarle l’idea e sperare che lei volesse farne parte, mi ha risposto: “Va bene, lo faccio!”. Lorenzo Suraci ci ha mandati in studio con Diego Calvetti per registrare il pezzo: abbiamo realizzato una canzone ballabilissima che sarà la colonna sonora dell’estate 2019”.