Direttamente da Amici

TISH

Con il singolo

“TRY TO C”

In radio da venerdì 10 maggio

L’EP “Tish” in uscita il 17 maggio

Sarà in radio da venerdì 10 maggio “Try to C”, il singolo di TISH, in gara ad Amici.

Il brano anticipa l’EP d’esordio di TISH, che si intitola proprio con il suo nome, in uscita il 17 maggio.

L’EP contiene, oltre al singolo, altri 4 brani scritti dalla stessa Tish e le cover “Wicked games” e “Vedrai vedrai”.

Tracklist EP:

Casino’ Try to C Black & White You Make Me Vomit How Can You Live Wicked Games Vedrai vedrai

Note biografiche:

TISH (nome d’arte di Tijana Boric), ha 18 anni, ed è nata nella Repubblica Serba.

Cantante e musicista, poliglotta (parla 5 lingue), fa musica da quando ha 4 anni. Suona pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele. Ha cominciato a studiare canto da tre anni.

Non si mostra mai a nessuno senza i due puntini neri che si disegna tutti i giorni sul volto con l’eyeliner.