Regione Basilicata, Confapi Matera e CNA: i nuovi bandi su filiera turistica e progetti di ricerca nei settori Energia e Bioeconomia saranno illustrati presso la sede di Confapi Matera

Mercoledì 8 maggio, alle ore 17:00 presso la sede di Confapi Matera, i responsabili del Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata illustreranno agli imprenditori il contenuto di due avvisi pubblici che finanziano progetti di investimento in diversi settori.

All’incontro, organizzato in maniera congiunta da Confapi Matera e CNA Matera, interverranno Donato Viggiano, Direttore Generale del Dipartimento, e Giuseppina Lovecchio, Coordinatrice della Programmazione e Attuazione dei Piani e Programmi Regionali.

Con una dotazione finanziaria di 12,6 milioni di euro, l’avviso pubblico denominato “La filiera produttiva turistica, culturale e creativa per la fruizione dei beni del patrimonio culturale e ambientale della regione Basilicata” concede aiuti alle iniziative per lo sviluppo di imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici funzionali alla fruizione dei beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata.

L’avviso pubblico denominato “Progetti complessi di ricerca e sviluppo CORES” finanzia azioni di supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo nelle aree tematiche energia e bioeconomia.

Le scadenze per l’invio delle domande sono poste, rispettivamente, al 31 maggio e al 14 giugno.

Gli organi di informazione sono cortesemente invitati a partecipare.

Matera, 6 maggio 2019

Confapi Matera

CNA Matera