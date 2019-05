PRESIDENTE BARDI: “REGIONE CRESCERÀ CON COLLABORAZIONE DI TUTTI”

“Buongiorno a tutti, saluto sia la stampa che i consiglieri della maggioranza e della minoranza: come vedete, oggi sono seduto qui da solo, con me non c’è la giunta. Quello che posso dirvi è che è stato raggiunto un accordo: nell’arco di 48 ore la composizione dell’esecutivo sarà comunicata”. Lo ha detto oggi, il governatore della Basilicata, Vito Bardi, nella seduta di insediamento dell’undicesima legislatura del Consiglio regionale. “Sto lavorando – ha proseguito il presidente – per la definizione delle deleghe da attribuire agli assessori. Credo che non ci saranno problemi e che nella prossima seduta la giunta sarà seduta al mio fianco”. Dopo aver salutato il presidente uscente, Marcello Pittella – all’interno del parlamentino con gli altri consiglieri eletti – il governatore Bardi nell’augurare “un buon lavoro a tutti” ha detto di contare sulla “collaborazione della maggioranza ma anche delle forze di opposizione, anche perché è necessaria una politica che sappia essere costruttiva”. “Ritengo che tutti noi, uniti – ha continuato Bardi – dobbiamo fare il bene della nostra terra, della Basilicata: una regione che deve decollare e per il bene della quale dobbiamo metterci subito all’opera”.

Correlati