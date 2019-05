Olimpia Matera batte Bisceglie al Palasassi e vola alle semifinali Play Off

Nella serata di domenica, 5 maggio 2019, al Palasassi di Matera l’Olimpia Basket ha sconfitto i Lions Bisceglie con il punteggio di 81 a 70, al termine dell’ultima delle tre gare dei quarti di finale Play Off (Serie B “Old Wild West”), e ha conquistato il diritto di giocare la fase semifinale con San Severo – che ha superato in due turni HSC Roma.

La struttura di Viale delle Nazioni Unite, gremita e festante come nelle migliori occasioni, con una porzione dedicata al numeroso pubblico di sostenitori provenienti dalla Puglia, ha offerto una cornice strabiliante a una partita serrata, affrontata a viso aperto e senza indugi da entrambe le formazioni: da una parte Bisceglie, contrariata dalla sconfitta di misura di domenica scorsa al Palasassi – lunga la coda polemica di recriminazioni – ed esaltata dal pareggio infrasettimanale di gara due; dall’altra Matera, a suo agio nel fortino delle mille sfide, forse scossa ma non scalfita dal disagio che l’esito della gara di mercoledì scorso, pur plausibile in una logica di turno in tre gare, aveva cagionato. Piuttosto – in nome dell’amicizia e dello spirito di squadra più volte evocato – ciò che in altri ambienti avrebbe rischiato pericolosamente di distruggere, in questo caso ha permesso di fondare un successo inequivocabile e definitivo; dimostrando che, sovente, i fatti sono la migliore risposta alle parole.

Daniele Merletto è stato uno dei mattatori dell’incontro. Racconta: ” È stata una partita nervosa, gli avversari ci hanno messo in difficoltà nelle tre gare, ma l’importante oggi era vincere e dare soddisfazione al nostro pubblico. Ora faremo di tutto per continuare a vincere, ricarichiamo le energie e attendiamo le indicazioni del coach per affrontare il prossimo avversario”.

Si immaginava che lo spareggio sarebbe stato caratterizzato da un confronto punto a punto, e infatti così è stato. Le due formazioni, entrambe eccellenti in difesa, hanno dimostrato un controllo metodico e coerente con la posta in palio. Nessuno voleva concedere all’avversario il benché minimo vantaggio, per cui le panchine hanno incessantemente fornito i cambi a ritmo serrato, pur di mantenere alta l’attenzione dei quintetti durante tutti i quaranta minuti di gioco effettivo.

Nel primo quarto, l’Olimpia appare subito a fuoco e tonica; nonostante un parziale negativo – l’unico dell’intero match, 8 a 11 al minuto 3:50 – chiude in vantaggio la frazione per 19 a 15. Nel secondo periodo, Bisceglie prova con ogni mezzo a molestare i locali, ma il confronto sui dieci minuti si chiude in perfetta parità: 17 a 17, con il punteggio progressivo sul 36 a 31. Si rientra dalla pausa lunga, ancora l’Olimpia cerca la strada della fuga ma Bisceglie si riavvicina pericolosamente; tuttavia, ad ogni tentativo di pareggiare i conti, Matera sbatte la porta in faccia all’inseguitrice e riparte spavalda con l’allungo: 18 a 16 i punti segnati, sette lunghezze di vantaggio sul punteggio progressivo (54 a 47). Quarta frazione: sui pochi punti di vantaggio che la separa dal pericolo di una rimonta, Matera costruisce una diga insormontabile, e macina secondi, fatica e sudore, spingendo sull’acceleratore nonostante il carburante della lucidità inizi a scarseggiare per entrambe, e aumentino le palle perse. Bisceglie ci prova un’ultima volta ma poi, sempre più demoralizzata, inizia a metabolizzare la logica della resa, e conclude inesorabilmente frazione, partita e campionato (27 a 22 i punti del periodo): fine dei giochi, 2 a 1 in tre gare ed è Matera, la formazione che giocherà le semifinali dei Play Off.

È visibilmente emozionato, a fine gara, il coach dei materani, Agostino Origlio: “Sono contento per lo straordinario risultato, faccio i complimenti alla mia squadra e a tutto lo staff tecnico. Sono orgoglioso per una vittoria di prestigio, lo considero il premio della stagione regolare; probabilmente sono stato troppo prudente commentando il nostro percorso, oggi posso dire senza indugio che aver raggiunto il quarto posto con ventuno vittorie e superato i quarti dei play off corrispondono ad un esito eccezionale. I ragazzi hanno dimostrato una incredibile abnegazione a partire dal 20 agosto 2018, la data in cui abbiamo iniziato quest’avventura. Siamo fieri di aver portato Matera a questo livello”.

La torre dell’Olimpia, Andrea Iannilli, ha concluso il match in doppia doppia: top scorer insieme a Daniele Merletto con 18 punti, ha altresì inanellato undici rimbalzi; più volte punzecchiato – perché temuto – dai tifosi avversari, ha sfoderato tenacia e volontà da vendere, incitando con esperienza i suoi compagni ad affrontare le difficoltà e ad osare sempre di più. Gli altri giocatori in doppia cifra sono Enzo Cena(14) e Pasquale Battaglia (12 e due triple).In ogni caso, meritano di essere ricordati anche i nove punti di Maurizio Del Testa, le due triple pesantissime di RenatoBuono e i quattro punti di Giacomo Sereni. Su questi sette nomi Agostino Origlioha puntato tutte le chance del confronto, tessendo una fitta trama di cambi che hanno corroborato le energie, rinviando lo sfinimento.

È ancora il coach a parlare: “Complimenti ai nostri avversari che hanno dato tutto sul campo, un po’ meno ai loro dirigenti, ai quali rispondo che non accetto alcun insegnamento di etica professionale: in questo mestiere ho avuto tanti maestri, oltre ai miei familiari, che mi hanno fornito le nozioni fondamentali di comportamento e serietà, ciò mi basta e illumina il mio percorso per il futuro. Per ora ci godiamo questo momento e vogliamo amplificarne gli effetti condividendolo con coloro che, come noi – e sono sempre più numerosi – tengono a questa squadra e alle sue straordinarie gesta”.

Dal punto di vista delle realizzazioni, l’Olimpia ha concluso la gara con 22 tiri dall’area su 37 (pari al 59%), 6 tiri da tre punti su 18 (33%) e 19 punti dalla lunetta su 23 (83%); la rispettiva incidenza sullo score totale è stata, nell’ordine, del 54, 22 e 23%. Pressoché analogo il bilancio di falli commesso e subiti (26/24).

Al termine della gara, pervengono anche le dichiarazioni del vice presidente dell’Olimpia, Rocco Sassone, che dice: “Prestazione maiuscola che ha dipanato qualsiasi dubbio e perplessità. Complimenti ai ragazzi per averci mostrato un gioco adeguato alla posta in gioco sia in attacco che in difesa contro un avversario coriaceo che non ha mai concesso nulla. Grazie anche al pubblico presente che ha riempito gli spalti del Palasassi e che mai come stasera è stato il sesto uomo per l’Olimpia. Ora contro il San Severo si apre una nuova fase che sono certo affronteremo con serietà e determinazione”.

La fase delle semifinali si giocherà al meglio dei cinque confronti, con le prime due partite a San Severo (domenica prossima, 12 maggio e martedì 14 maggio), le seconde due al Palasassi (venerdì 17 maggio e eventualmente domenica 19 maggio) , con potenziale gara cinque, di nuovo a San Severo, mercoledì 22 maggio 2019. Passerà alla fase finale dei Play Off la squadra che avrà accumulato tre vittorie, e affronterà la vincente tra Palestrina e Napoli. Olimpia Matera, presente!

TABELLINO

Olimpia Matera – Di Pinto Panifici Bisceglie 81-70 (19-15, 17-17, 18-16, 27-22)

Olimpia Matera: Daniele Merletto 18 (2/3, 1/4), Andrea Iannilli 18 (9/12, 0/0), Enzo Cena 14 (3/6, 0/1), Pasquale Battaglia 12 (3/6, 2/5), Maurizio Del Testa 9 (3/6, 1/3), Renato Buono 6 (0/1, 2/4), Giacomo Sereni 4 (2/3, 0/1), Daniele Lopane 0 (0/0, 0/0), Daniel Datuowei 0 (0/0, 0/0), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0), Domenico Centoducati 0 (0/0, 0/0), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Andrea Iannilli 11) – Assist: 17 (Daniele Merletto 7)

Di Pinto Panifici Bisceglie: Antonio fabrizio Smorto 16 (7/11, 0/1), Marco Rossi 15 (3/7, 2/4), Daniele Tomasello 10 (3/6, 0/0), Gianni Cantagalli 8 (0/3, 2/5), Andrea Chiriatti 6 (2/3, 0/0), Oleksandr Kushchev 6 (3/9, 0/1), Danilo Mazzarese 5 (1/2, 1/1), Gianluca Tredici 4 (2/6, 0/0), Cesare Zugno 0 (0/1, 0/0), Tommaso Papagni 0 (0/0, 0/0), Federico Lopopolo 0 (0/0, 0/0), Davide Drigo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 28 8 + 20 (Daniele Tomasello 5) – Assist: 11 (Marco Rossi 5)