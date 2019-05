NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS

‘BLACK STAR DANCING’

Dopo l’esibizione come headliner al Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma, i NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS pubblicano a sorpresa ‘BLACK STAR DANCING’, estratto da ‘BLACK STAR DANCING EP’ in uscita il prossimo 14 giugno. Il singolo è subito disponibile per la rotazione radiofonica!

NOEL GALLAGHER del singolo dice: “It manages to combine the influences of David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep AND ZZ Top FFS! … I might have been watching too much Top Of The Pops recently … anyway, it’s ‘dope’ … not my words, but the words of Nile Rodgers who literally danced in the studio when he heard it!”

L’annuncio del nuovo EP e del nuovo singolo arriva in concomitanza dell’inizio di un tour che porterà i NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS in tutto il mondo. Oltre alle numerose date in madrepatria, la band inglese sarà in Italia il prossimo 8 luglio a Pistoia per il “Pistoia Blues Festival” e il 9 luglio a Mantova per “Mantova Arte e Musica”.