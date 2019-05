Dopo il successo di “Nothing Breaks Like a Heart” con Miley Cyrus

MARK RONSON

torna in radio con il nuovo singolo

“LATE NIGHT FEELINGS”

feat. LYKKE LI

in rotazione radiofonica da venerdì 10 maggio





Il brano è anche title track del quinto album in studio dell’artista

in uscita il 21 giugno

L’artista e produttore vincitore di Academy, Grammy e Golden Globe Award Mark Ronson torna in radio dopo lo straordinario successo della hit certificata oro in Italia “Nothing Breaks Like A Heart” feat. Miley Cyrus (oltre 300 milioni di stream e più di 120 milioni di visualizzazioni totali): “Late Night Feelings”, questo il titolo del nuovo singolo che entrerà in rotazone da venerdì 10 maggio, è interpretata da un’altra meravigliosa voce femminile, la cantautrice svedese Lykke Li. Il brano è anche la title track del quinto album in studio della star inglese in uscita il 21 giugno per Columbia Records. Il singolo, come la maggior parte del disco descritto dall’artista come una collezione di “sad bangers”, è molto personale e complesso a livello emozionale. “Late Night Feelings” feat. Lykke Li, scritto da Mark Ronson, Ilsey Juber, Lykke Li eStephen Kozmeniuk, è stato prodotto dallo stesso Mark con i Picard Brothersnegli Zelig Studios di Los Angeles.

Il nuovo progetto discografico di Ronson, che uscirà in versione digitale, CD e vinile (black e colorato), vanta prestigiose collaborazioni tra cui Miley Cyrus, Camila Cabello, Alicia Keys, YEBBA, Angel Olson, King Princess, The Last Artful, Dodgr, Diana Gordon e Ilsey. L’album arriva dopo un anno straordinario per l’artista, culminato con la vittoria di un Academy, un Golden Globe e un Grammy Award per il suo lavoro con Lady Gaga in “Shallow” (da “A Star Is Born”).

Tracklist di “Late Night Feelings”

Late Night Prelude Late Night Feelings (feat. Lykke Li) Find U Again (feat. Camila Cabello) Piece of Us (feat. King Princess) Knock Knock Knock (feat. YEBBA) Don’t Leave Me Lonely (feat. YEBBA) When U Went Away (feat. YEBBA) Truth (feat. Alicia Keys & The Last Artful, Dodgr) Nothing Breaks Like A Heart (feat. Miley Cyrus) True Blue (feat. Angel Olsen) Why Hide (feat. Diana Gordon) 2 AM (feat. Lykke Li) Spinning (feat. Ilsey)

Note biografiche

Mark Ronson è un artista, DJ, produttore, cantautore e polistrumentista di fama internazionale, vincitore di 1 Academy Award, 7 Grammy Award, 2 Brit Awards, 1 Golden Globe e 1 MTV VMA Award. Ronson ha trascorso i primi otto anni della sua vita a Londra per poi trasferirsi con la famiglia a New York. Grande fan della musica hip hop, ha studiato musica e all’età di 16 anni ha iniziato a creare mixtape e a suonare come DJ. Queste prime passioni lo hanno indirizzato verso la produzione musicale e la scrittura di canzoni che sono sfociate in una carriera sugellata da collaborazioni straordinarie come quella per l’album di Amy Winehouse vincitore di diversi Grammy, così come per la hit planetaria, vero e proprio fenomeno muisicale, “Uptown Funk” con Bruno Mars, anch’essa premiata con 2 Grammy, certificata DIAMANTE negli Stati Uniti e 5XPLATINO in Italia.

Oltre ad aver pubblicato quattro album a suo nome, è anche produttore per alcuni dei nomi più importanti della scena musicale mondiale tra cui Adele, Paul McCartney, Duran Duran and Lily Allen. Recentemente ha firmato la produzione del quinto acclamato disco di Lady Gaga, “Joanne” e del celebrato “Villains” dei Queens Of The Stone Age. Nell’ultimo anno ha pubblicato singoli con Diplo sotto il nome di Silk City; tra questi la hit globale “Electricity” con Dua Lipa, che ha ottenuto il Grammy Award come “Best Dance Recording” nel 2019. È anche co-autore di “Shallow”, la canzone salita al #1 della classifica US, interpretata da Lady Gaga e Bradley Cooper, che gli è valsa un Academy Award (“Best Original Song”), un Golden Globe (“Best Song Written for a Motion Picture”), un Grammy (“Best Song Written for Visual Media”) e una nomination ai Grammy per “Song Of The Year”.

L’artista vive attualmente a Los Angeles, dove dirige la Zelig Records, etichetta discografica di star emergenti come King Princess.