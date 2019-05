ITCG Loperfido Olivetti: FESTA DELL’EUROPA ” Matera, anche noi votiamo!” Lo sguardo dei nostri studenti sull’Unione Europea

Martedì 7 maggio 2019, ore 9,30 Aula Magna d’Istituto ” Salvatore Scardillo ”

MATERA

Nominata “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” il nostro Istituto si è classificato tra le prime tre scuole italiane vincitrici della competizione STAVOLTAVOTO con lo spot “MATERA,

anche noi votiamo” aggiudicandosi per i suoi Junior Ambassador un posto al Parlamento Europeo di Strasburgo nel prossimo autunno. La FESTA DELL’EUROPA è l’evento conclusivo del nostro

Progetto EPAS Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo nell’anno in cui Matera è Capitale europea della Cultura. Interverranno, tra gli altri, la dott.ssa Patrizia Minardi, Dirigente Ufficio

Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione Internazionale della Regione Basilicata e la dott. Daniela Ramacci dell’Ufficio Informazioni Parlamento Europeo di Roma.

Matera, 30 aprile 2019

La FESTA DELL’EUROPA è la tappa finale del Progetto EPAS sposato dall’ITCG Loperfido Olivetti, per creare occasioni di informazioni e di scambio tra compagni di scuola divenendo gli

alunni stessi Junior Ambassador cioè insegnanti dei loro pari, creando momenti di incontro per parlare di Europa e Parlamento Europeo alla presenza di Rappresentanti di Enti istituzionali .

Il programma EPAS Scuola Ambasciatrice del PE, promosso dal 2015 in tutte le scuole d’Europa e che ha coinvolto più di 100.000 studenti in tutta l’UE, prevede come obiettivi : aumentare la

consapevolezza sulla democrazia parlamentare europea; conoscere i propri diritti come cittadini europei; comprendere il lavoro degli eurodeputati; sviluppare sinergie tra professori di

vari paesi per il tramite del Parlamento europeo al fine di creare forme di diffusione della conoscenza sull’Unione europea e il Parlamento europeo. Gli studenti dell’I.T.C.G. “Loperfido-Olivetti”- Matera, hanno convinto la giuria di esperti della gara STAVOLTAVOTO organizzato dal Parlamento Europeo con un VIDEOSPOT di giovani materani, in cui si chiedeva di esplicitare in uno minifilmato di poco più di 1 minuto le ragioni per le quali un giovane dovrebbe votare alle prossime elezioni europee di maggio 2019. Attraverso immagini semplici, ma simboliche i nostri alunni materani hanno esplicitato i sogni dei giovani, come tornare a credere in se stessi, senza aver paura di lavorare sodo e di mettersi in gioco, perché i frutti del loro lavoro possano essere riconosciuti come meritano. Questi studenti sperano che l’Europa che stanno conoscendo, con i suoi valori fondanti, sappia creare benessere sociale e opportunità per il loro futuro .

Durante la manifestazione interverranno : il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmelina Gallipoli, il Sindaco di Matera, avv. Raffaello De Ruggeri, il Dirigente Ufficio Sistemi Culturali e Turistici,

Cooperazione Internazionale della Regione Basilicata Dott.ssa Patrizia Minardi il Presidente della Fondazione Matera 2019 Salvatore Adduce, il Funzionario dell’Ufficio Informazioni Parlamento

Europeo di Roma, dott.ssa Daniela Ramacci che consegnerà la Targa di Scuola Ambasciatrice all’Istituto e premierà gli alunni Junior Ambassador, i Coordinatori regionale e provinciale di

ITALIACAMP Basilicata-Matera, , partner italiano del progetto European Parliament Ambassador School (EPAS), Giovanni Porsia e Antonio Braia. “Nel mese di gennaio scorso il nostro istituto ha ricevuto un altro importante riconoscimento dalla Commissione Europea che ha premiato l’alunna Mariateresa Battilomo della classe 4 A RIM , con una Menzione Speciale per aver effettuato la migliore traduzione dall’italiano al francese all’interno del Concorso di traduzione JUVENES TRANSLATORES, indetto dalla Commissione Europea per gli studenti delle scuole superiori dell’Europa ” afferma la DS Carmelina Gallipoli, ” Il team del nostro Istituto, composto da docenti e alunni della classe 4 A Relazioni Internazionali per il Marketing e dal docente Senior Ambassador ha superato la selezione grazie alle doti dimostrate dagli alunni della scuola materana durante gli incontri formativi, avvenuti presso la sede dell’ITCG , durante i quali gli studenti hanno manifestato la loro preparazione in tema di Parlamento Europeo, capacità critiche , estro creativo e propensione all’imprenditorialità acquisendo così il titolo di JUNIOR AMBASSADOR”. A conclusione della Mattinata seguirà un Rinfresco Europeo a cura degli Alunni dell’Istituto ITCG presso la Biblioteca “Giuseppe Bruno” in cui si potranno degustare i tipici piatti degli Stati Membri dell’UE nonché della Città, Capitale europea della Cultura 2019.

