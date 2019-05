ELISA



“VIVERE TUTTE LE VITE”

in una versione inedita con

CARL BRAVE

ELISA torna in radio con una versione inedita di “Vivere tutte le vite”,terzo singolo estratto dal suo ultimo album “Diari Aperti” (IslandaRecords), già Disco di Platino, che arriva dopo il successo straordinario di “Se piovesse il tuo nome” certficato Platino e in vetta alle classifiche airplay per ben 9 settimane, e “Anche Fragile” che ha subito conquistato il Disco d’oro.

Da venerdì 3 maggio “Vivere tutte le vite” sarà disponibile in radio e in digitale con una nuova versione registrata e prodotta da Carl Brave, nome di punta del nuovo panorama musicale.

Un duetto esplosivo che vedrà i due fuoriclasse della musica protagonisti della prossima estate.

Due mondi sonori apprezzatissimi che si uniscono e mescolano sul ritmo trascinante della traccia che si arricchisce di una strofa inedita scritta e interpretata da Carl Brave.

Una canzone dal sapore estivo e hawaiano con una ricerca musicale particolare che unisce tastiere e programmazioni a banjo, ukulele e percussioni.

Il brano è stato lanciato dai due artisti con un gioco di contrapposizioni partito sui social che riprende parte del testo (“il tuo dialetto è quello di Cremona, si abbina bene a quello mio di Roma, …, andiamo al sushi e tu ti mangi gil edamame, io che so andato per una vita a amatriciane”). E così da qualche giorno sui profili di Elisa e Carl Brave compaiono bacchette di sushi vs forchetta e coltello, e cartine dell’Italia con un percorso che va da Monfalcone a Roma e ritorno.

Voluta da Tim Burton per cantare e doppiare il suo ultimo film targato Disney “Dumbo” e scelta da Mattel come esempio di donna dai valori positivi, tanto da dedicarle una bambola Barbie con le sue sembianze, Elisa, da sempre in continua sperimentazione, prosegue intanto a suon di sold-out il suo tour nei teatri d’Italia e a fine luglio porterà live i suoi Diari Aperti anche in Europa. Tournée Europea anche per Carl Brave che dopo un’estate sui palchi dei più importanti Festival italiani approderà all’estero il prossimo autunno.