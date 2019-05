Visita dell’ on. Andrea Crippa in Basilicata

L’on. Andrea Crippa ha fatto di nuovo tappa in Basilicata. Lo scorso primo maggio il segretario federale dei giovani leghisti ha inaugurato il comitato elettorale di Carminedavide Pace, giovane candidato della lega alla carica di consigliere comunale nella città di Potenza. All’incontro, organizzato dalla lega giovani di Basilicata, hanno partecipato i consiglieri regionali Francesco Fanelli e Carmine Cicala, il sindaco di Cancellara Franco Genzano, il candidato sindaco di Potenza Mario Guarente e l’unica candidata lucana al parlamento europeo l’avv. Daniela Calderano. Il coordinatore regionale dei giovani leghisti lucani Gabriele Propati ha ribadito l’importanza di sostenere fortemente la candidatura a sindaco di Mario Guarente che potrebbe diventare il primo sindaco leghista di una città capoluogo del sud Italia. “E’ necessario – ha aggiunto Propati – non sottovalutare l’appuntamento delle elezioni europee per mandare a casa tutti quei burocrati e tecnocrati che, con la rigida politica dell’austerity, stanno mettendo in ginocchio il nostro paese” – ha concluso Propati. I lavori, moderati dal giovane militante Alberto Santarsiero, sono stati conclusi dall’on. Andrea Crippa che, in una sala gremita di gente, ha sottolineato l’importanza del ruolo dei giovani nel partito e nella politica. “Dopo le regionali il popolo di Basilicata si aspetta tanto da noi. Dobbiamo essere bravi a non tradire le aspettative dei cittadini così come lo stiamo dimostrando al governo della nazione, allo stesso modo di come abbiamo sempre fatto nelle regioni del nord da più di 20 anni – ha aggiunto Crippa. “Sono qui al fianco di Mario Guarente per avere il primo sindaco leghista in un capoluogo al sud. Vedo tanto entusiasmo e sono certo che possiamo farcela” ha concluso il segretario federale dei giovani Crippa.

Correlati