Rsu Coopbox, Femca Cisl primo sindacato

Alle elezioni per il rinnovo della Rsu che si sono tenute ieri alla Coopbox di Ferrandina la Femca Cisl è risultata la sigla sindacale più votata con 16 preferenze su 34 voti validi. A seguire la Filctem Cgil con 11 preferenze e la Uiltec con 7. La Femca ha eletto un Rsu: si tratta di Salvatore Panico che rivestirà anche il ruolo di Rls in quanto candidato più votato in assoluto con 13 preferenze. Le altre due sigle hanno eletto un Rsu a testa. “Alla nostra seconda partecipazione – ha commentato il segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Francesco Carella – abbiamo incrementato i consensi diventando anche in questa azienda un sindacato di riferimento. Un grazie va ai lavoratori che ci hanno espresso fiducia, ai candidati per l’impegno profuso e al nostro delegato uscente Mario Spina che resta nel nostro direttivo. Alla nuova Rsu va il mio in bocca al lupo con l’auspicio di poter fare un lavoro unitario a tutela di tutti i lavoratori della Coopbox nella consapevolezza che solo l’unità sindacale è garanzia di forza per il lavoro”.

