Mobilità sostenibile, stanziate le risorse per il contributo all’acquisto di bici elettriche

250mila euro per i contributi all’acquisto delle bici elettriche. Lo ha deciso la giunta comunale con una delibera che rimodula i fondi della Legge 205/17 e che destina le risorse per finanziare il progetto.

“Abbiamo avviato – spiega l’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro – la procedura per rendere operativa una misura che ci consente di affrontare in maniera adeguata il tema della sostenibilità mobilità urbana. Ora sarà necessario che il consiglio comunale ratifichi la decisione della giunta e successivamente sarà indetto un bando per indicare i requisiti di partecipazione e per stilare la graduatoria per ottenere i contributi”.