Il Consorzio Caciocavallo Silano Dop alla Fiera TUTTOFOOD

Il Consorzio per la Tutela del Caciocavallo Silano Dop, dal 6 al 9 maggio 2019, sarà presente a TUTTOFOOD la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage organizzata da Fiera Milano.

Quattro giorni ricchi di incontri ( Pad 10 – Stand F14) con gli operatori del settore e showcooking.

Un palcoscenico ideale per presentare il prezioso prodotto che da 26 anni si fregia del marchio di garanzia DOP (tutelato dal Consorzio Interegionale comprendente le aziende della Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Campania) a consumatori attenti, quale prodotto tipico ottenuto con metodi tradizionali.

Sarà inoltre, un’ulteriore occasione consortile per aumentare la propria quota di mercato a palati sempre più da intenditori essendo, TUTTOFOOD un evento esclusivamente riservato al B2B emanifestazione di settore, nel panorama fieristico italiano, con un respiro realmente internazionale.

“Sarà una vetrina efficace per testare le idee innovative e far conoscere l’esperienza delle nostre aziende, sia al mercato italiano che a quello di esportazione, ha dichiarato il Presidente del Consorzio del Caciocavallo Silano, Vito Pace – e nel nostro caso solo un formaggio ottenuto secondo le regole del Disciplinare di Produzione può essere denominato Caciocavallo Silano e riportare sulla forma i marchi e contrassegni che, nella loro integrità, lo identificano e distinguono come prodotto DOP”.