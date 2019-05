Il 5 maggio al Palasassi spareggio quarti Play Off tra Olimpia Matera e Bisceglie

Domenica prossima, 5 maggio 2019, con inizio alle ore 18.00, l’Olimpia Matera affronterà Bisceglie al Palasassi nella terza e ultima gara dei quarti di finale Play Off di Serie B “Old Wild West” di pallacanestro. I due incontri precedenti hanno visto prevalere il fattore campo, sancendo la vittoria in gara uno di Matera al Palasassi (il 28 aprile per 74 a 73) e quella in gara due di Bisceglie al Pala Dolmen (64 a 47 il 1° maggio). La vincente dello spareggio supererà il turno ed affronterà in semifinale San Severo, uscita vincitrice dal doppio confronto con HSC Roma.

La partita al Palasassi sarà arbitrata da Matteo Spinelli e Mauro Davide Barbieri di Roma e sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Pallacanestro (collegamento semplificato: www.olimpiamatera.it/MTBSTV3).

La partecipazione dell’Olimpia ai Play Off non è mai stata in discussione lungo tutto l’arco della stagione regolare, che la formazione materana ha disputato più che dignitosamente, occupando dal primo al quarto posto – posizione con cui ha terminato il campionato vantando quarantadue punti con ventuno partite vinte e nove perse, di cui soltanto due al Palasassi; il fortino ha sempre fornito, con il suo pubblico, un solido supporto per la vittoria finale, e anche domenica rappresenterà il “sesto uomo” capace di scandire i tempi per il conseguimento della vittoria.

“Sorprendente” è l’aggettivo più ricorrente utilizzato per descrivere la squadra di coach Agostino Origlio: partita quasi in sordina ad inizio di stagione, già nelle prime gare di campionato ha dimostrato coraggio da vendere e attitudine al sacrificio. I giocatori hanno profuso un notevole impegno sia in partita, sia negli sfibranti allenamenti affrontati con grande abnegazione e nel nome di una vera amicizia; questa, si è immediatamente imposta quale ingrediente fondamentale di una ricetta ammirata da molti addetti ai lavori, inclusi gli avversari di tante sfide.

Va ricordato che il Girone D della Serie B ha portato a disputare i Play Off, oltre all’Olimpia, una serie di formazioni tra le più rinomate del basket italiano: Caserta, Palestrina, Salerno, Reggio Calabria, Napoli, Luiss e HSC Roma. La sfida con queste illustri antagoniste è sempre stata vivace e improntata all’espressione della migliore pallacanestro: raramente il pubblico di Matera ha potuto assistere a così tante partite vincenti ed entusiasmanti in un solo campionato: un’occasione quanto mai propizia, nell’anno in cui la Capitale Europea della Cultura è celebrata in tutto il mondo per la sua straordinaria unicità.