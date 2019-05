Riconoscimenti internazionali a giovani eccellenze del “San Carlo”

Due importanti riconoscimenti internazionali al lavoro svolto da giovani eccellenze dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza nell’ambito della ricerca clinica. Si tratta di due studi pubblicati su due prestigiose riviste mediche inglesi: il “New England Journal of Medicine” e “Hearing Balance and Communication” che vantano tra i loro autori due medici del San “Carlo”: il Dr. Gianluca Paternoster, U.O.C. di Cardioanestesia, e il Dr. Italo Cantore, UOC di Otorinolaringoiatria.

“Puntiamo molto sulle nuove generazioni, che vanno valorizzate e incentivate”, ha detto il Direttore Generale dell’AOR San Carlo, Massimo Barresi, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti a livello internazionale. “Ai giovani medici – ha ribadito – è affidato il futuro della sanità, a loro guardiamo con particolare interesse, cercando di favorire la loro crescita professionale, senza mai dimenticare il grande patrimonio delle generazioni che li hanno preceduti, importante serbatoio da cui attingere esperienza, valori umani e professionali”.

È stato pubblicato sul “New England Journal of Medicine”, lo studio “Miryad”, il più grande mai realizzato in Anestesia che ha coinvolto 36 prestigiosi Centri ospedalieri di 13 Paesi nel mondo, con un coinvolgimento di 5.400 pazienti. Coordinato da medici e ricercatori dell’Irccs Ospedale San Raffaele, coadiuvati dalla Città della Salute di Torino, ha visto partecipare anche l’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza, con la U.O.C. di Cardioanestesia. Paragonando le tecniche di Anestesia Generale endovenosa alle tecniche inalatorie in cardiochirurgia, lo studio dimostra che non c’è alcuna differenza tra i due tipi di anestesia dal punto di vista della sicurezza. Il Dr Gianluca Paternoster è stato tra i collaboratori dello studio, che si inserisce nel più ampio percorso di ricerca clinica che da tempo conduce l’Azienda lucana.

Buoni i riscontri a livello internazionale anche per le attività di ricerca clinica in ambito otologico ed otobionico condotte nell’AOR “San Carlo” di Potenza. La rivista internazionale edita nel Regno Unito da Taylor and Francis “Hearing, Balance and Communication”, ha pubblicato lo studio “Electroacoustic cochlear stimulation advantages in severe-profound hearing loss”(I. Cantore, A. Santandrea, G. Carelli, C. De Canio, G. Oliveto, ME Piedilato, P. Valente and L. Santandrea) sulla comparazione tra gli impianti cocleari tradizionali e quelli ibridi condotto dal team della UOS Centro di Riferimento Regionale per gli Impianti Cocleari, diretta dal Dr. Italo Cantore e afferente alla UOC di Otorinolaringoiatria diretta dal Dr. Lorenzo Santandrea.

Si tratta di una nuova tipologia di orecchio bionico introdotta da pochi anni e applicata per la prima volta al sud Italia nel 2011, proprio al “San Carlo”. La procedura, come confermato in questo lavoro, consente ai sordi gravi-profondi di ottenere migliori risultati in presenza di rumore ambientale di disturbo in termini di comprensione di parole e frasi ed in prove più complesse, come quelle del riconoscimento di voci diverse e strumenti musicali, con risultati statisticamente significativi.

Un ulteriore riconoscimento professionale è andato al Dr. Italo Cantore già nominato Responsabile delle comunicazioni della “European Academy of Otology and Neuro-Otology” e coordinatore delle proposte tematiche via social che poi saranno oggetto del prossimo convegno europeo della società.