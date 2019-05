Matera ospita il convegno della Società italiana di Antropologia

“La Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC) nei giorni 9, 10 e 11 maggio svolgerà il suo convegno a Matera dal titolo Le Discipline Demoetnoantropologiche in una Università che cambia: Ricerca, Didattica, Terza Missione”. E’ quanto si legge in una nota della Siac.

“L’intento è di fare il punto sull’antropologia culturale italiana, particolarmente urgente specie nell’attuale ridefinizione degli assetti universitari come dei saperi accademici, dei domini di ricerca e delle nuove possibilità d’inserimento della figura dell’antropologo in vari ambiti lavorativi. Non a caso, la Società Italiana di Antropologia ha scelto di organizzare il convegno in una delle realtà più studiate in ambito antropologico e attualmente capitale europea della cultura, Matera”.

