Il Comune di Villapiana conquista la Bandiera Blu 2019 della FEE!

La Bandiera Blu è il prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno ai migliori centri costieri di Italia per qualità delle acque del mare e dei servizi offerti.

Le Bandiere Blu vengono assegnate da Fee Italia con il supporto e la partecipazione di UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). Obiettivo dell’iniziativa è quello di indirizzare la politica di gestione locale delle numerose località balneari italiane verso processi di sostenibilità ambientale.

Durante la cerimonia tenutasi oggi al CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) il Sindaco di Villapiana, Paolo Montalti, e l’Assessore all’Ambiente e Turismo, Stefania Celeste, hanno ritirato la Bandiera Blu, conferita dallaFEE (Foundation for Environmental Education).

Lo storico risultato scaturisce dall’impegno del Comune di Villapiana in termini di sostenibilità ambientale, di qualità delle acque balneari e, soprattutto, di servizi presenti, che hanno permesso il conseguimento di un traguardo conquistato grazie ad un duro lavoro, ad una crescita costante e ad un impegno concreto.

La Bandiera Blu rappresenta per Villapiana il giusto riconoscimento delle potenzialità turistiche di un tratto di costa forte di un mare cristallino, e sarà un importante volano per le tante attività commerciali che operano nel settore del turismo.

Questo successo concretizza gli sforzi dell’amministrazione comunale finalizzati a valorizzare il rapporto sinergico tra ambiente e turismo, elementi chiave per la creazione di nuovi impulsi, che partendo da percorsi sostenibili, percorsi ciclabili, aree pedonali, efficientamento energetico, spiagge pubbliche accessibili ai diversamente abili, spiagge cardioprotette, senza trascurare una grande attenzione per la raccolta differenziata, immagina un’offerta turistica mai banale, complessa e sfaccettata, che proietta Villapiana in un futuro moderno, ponendola al centro dei flussi turistici nazionali e internazionali.

“Villapiana – ha dichiarato il sindaco Paolo Montalti – si tinge di Blu, colore che certifica non solo la bellezza di un luogo colmo di magia, ma al tempo stesso qualifica le nostre rinomate spiagge per il rispetto ambientale, per i servizi, per gli alti criteri di vivibilità e di sostenibilità verso i turisti, senza dimenticare l’attenzione dimostrata in questi anni per l’educazione ambientale. Villapiana è, oggi ancora più di ieri, eccellenza a livello nazionale, così come è eccellenza il nostro litorale, i nostri stabilimenti balneari, le acque del nostro mare, il nostro servizio di raccolta differenziata. Sono fiero dell’operato dell’Amministrazione che ho l’onore di guidare, che ha lavorato per il raggiungimento di un grande obiettivo. Oggi Villapiana si presenta al domani ancora più forte, con un’offerta ricca e competitiva sul piano del turismo, strumento che rappresenta indubbiamente la chiave di volta per scrivere un futuro di prosperità, crescita e lavoro per tutto il territorio”.