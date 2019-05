Gioia del Colle: I Carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 61enne che nascondeva in casa due pistole clandestine con relativo munizionamento

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Bari finalizzati a garantire maggiore sicurezza ai cittadini, i militari della Stazione di Gioia del Colle, al termine di mirati accertamenti, hanno arrestato D.A. 61enne, pregiudicato del luogo, per detenzione illegale di armi clandestine e munizioni.

I militari avuto il sospetto che il 61enne, pur privo di porto d’armi, detenesse all’interno della propria abitazione armi da fuoco, hanno eseguito nei suoi confronti una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno rivenuto, in cucina, all’interno di un’anfora, una pistola della marca “EKOL TUNA”, del cal. 8, nonché 5 proiettili, di cui uno in canna, pronto per essere esploso ed all’interno di un borsello un’altra pistola tipo revolver marca “IVER JOHNSONS ARMS & CYCLE WORKS” cal. 38 di fabbricazione statunitense con un 7 proiettili.

I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare che entrambe le armi erano clandestine, in quanto non catalogate dalle Forze di Polizia italiane.

Le stesse. sottoposte a sequestro, verranno analizzate al fine di constatare l’eventuale utilizzo in fatti criminosi.

L’uomo, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.