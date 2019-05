Elettra Marconia e Bernalda si sfidano per la finalissima play off

Si aprono le porte della semifinale play-off tra Peppino Campagna Bernalda ed Elettra Marconia: inizia domenica 5 maggio il percorso verso la Promozione e sarà subito derby tra le due compagini rossoblu che, nella regular season, hanno chiuso rispettivamente in terza e quarta posizione.

Teatro della sfida sarà il “Lorusso” di Bernalda: in palio l’accesso alla finalissima, con il Montalbano che attende sornione l’avversario a cui contenderà l’accesso diretto nel secondo campionato regionale. L’Elettra Marconia guarda con fiducia verso la partita contro il Bernalda, avendo avuto alcune settimane per recuperare forma ed energie in vista degli appuntamenti decisivi di fine stagione.

Sul fronte organizzativo, in settimane si sono rincorse voci circa una limitazione nei confronti della tifoseria rossoblù che, in questa annata sportiva, ha accompagnato la squadra in ogni angolo della Regione, ridestando la passione e l’interesse verso il calcio nella comunità di Marconia e, allo stesso tempo, riuscendo a dare colore ad un campionato non proprio seguitissimo come quello di Prima Categoria. Al termine di una serie di interlocuzioni tra le società e le Forze dell’Ordine, si è convenuto che saranno duecentocinquanta i supporter dell’Elettra che potranno raggiungere l’impianto bernaldese: “Siamo felici di aver potuto ampliare il numero di tifosi e appassionati che potranno seguire la trasferta di Bernalda – commenta il Presidente dell’Elettra Marconia Salvatore Borraccia – Sarebbe stato un peccato limitare l’accesso alla gente di Marconia che, in maniera civile e sportiva, vuole assistere ad un evento calcistico che promette spettacolo e che può rappresentare un importante momento sociale per la nostra comunità. A tal proposito ringrazio il Commissariato di Pisticci e il suo Dirigente Domenico Di Vittorio per la sensibilità dimostrata e per l’impegno profuso per permettere ai tanti tifosi di Marconia di vivere questa partita, in un contesto di grande amicizia verso Bernalda. Ci ha sorpreso il fatto che, ad inizio settimana, era stata paventata una limitazione alla nostra tifoseria, nonostante vi fossero le condizioni per poter assistere alla gara, in un impianto sportivo moderno e appena ristrutturato. Adesso però è il momento di concentrarsi sulla partita – prosegue Borraccia – I ragazzi stanno bene, nell’ultimo allenamento hanno ricevuto la visita dei tifosi che hanno caricato ancor di più l’ambiente, per cui ci aspettiamo di vivere una sfida molto emozionante. Sappiamo di dover vincere e nel corso della stagione abbiamo dimostrato di potercela giocare tranquillamente con il Bernalda, per cui sosterremo la squadra dal primo all’ultimo minuto, consapevoli che il percorso fanno finora è già molto importante, ma un successo in questi momenti finale costituirebbe la ciliegina sulla torta e il giusto riconoscimento per l’impegno profuso da tutti, società, staff e giocatori. Mi auguro che gli spettatori assumano comportamenti responsabili per far sì che la partita si svolga davanti ad una cornice di pubblico da categoria superiore, così da poter dare una bella dimostrazione che lo sport unisce e non divide in alcun modo”.

La semifinale play-off sarà diretta dal signor Vito Marchese della sezione di Matera e avrà inizio alle ore 16:30.