A Pisticci la mostra di pittura “Uno sguardo sulla realtà”

Il Piacere dell’occhio. Una interessante mostra di pittura – presentata dalla locale Associazione Culturale Artistica ed Enogastronomica “ Il Bacco di Caravaggio”, titolata “Uno sguardo sulla realtà”- che è possibile poterla visitare fino a tutto martedi 7 maggio. La stessa è ospitata nel grande salone del centralissimo Corso Margherita, il salotto di città. In tutto, una trentina di quadri esposti e firmati dall’artista Teresa Santeramo, la nostra brava compaesana, da anni all’attenzione del mondo della pittura locale. Piccoli capolavori artistici i suoi lavori, di una dimensione prevalentemente mediterranea che spiegano in modo chiaro la capacità creativa di questa pittrice fatta in casa, che predilige soprattutto i colori intensi . C’è di tutto nelle opere della Santeramo: dai paesaggi, agli angoli del centro abitato, alle campagne dell’agro e ai prodotti della sua terra, ai luoghi cari, oggetto di ricordi trascorsi. Insomma, attraverso pennelli e colori, un bel raccontare della sua amata terra e delle sue memorie, che vale la pena scoprire, come hanno già pensato bene di fare, le tantissime persone, compresi parecchi turisti di passaggio in questi giorni dalla nostra città, che hanno avuto modo e piacere di apprezzare le opere, ma anche di conoscere personalmente l’artista. MICHELE SELVAGGI

