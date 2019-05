Quarti Play Off di Serie B, Olimpia Matera sconfitta in gara 2 a Bisceglie

Non bastano due partite, all’Olimpia Matera, per superare i quarti di finale dei Play Off di Serie B: infatti nella serata di mercoledì 1° maggio 2019, la gara 2 disputata al Pala Dolmen di Bisceglie è stata vinta dalla squadra locale con il punteggio di 64 a 47; il risultato neutralizza la vittoria dell’Olimpia al Palasassi, ottenuta domenica scorsa (74-73), e rende necessario ricorrere allo spareggio dei quarti, che si giocherà, ancora nel fortino materano, domenica prossima, 5 maggio 2019, con inizio alle 18.00.

Nonostante la nutrita presenza di sostenitori pervenuti dalla Città dei Sassi, avvio di gara in salita per i biancoazzurri che tuttavia, dopo aver subito un passivo in doppia cifra (18-8) al settimo minuto, ritornano in partita a fine quarto con uno svantaggio di soli quattro punti (22-18). Ma nei successivi dieci minuti i locali prendono il sopravvento, prima contenendo il recupero di Matera che giunge a un solo punto di differenza, e poi riprendendo il controllo e rientrando negli spogliatoi con 36 punti a proprio favore contro i 25 dei lucani. Nel terzo quarto quasi si materializza un ritorno di fiamma per l’Olimpia, che resiste alle numerose bordate avversarie e recupera buona parte del passivo riportandosi a sette lunghezze di distanza. Bisceglie riprende con ordine le redini dell’incontro, e vanifica il tentativo degli ospiti chiudendo la frazione con un parziale di sostanziale parità (18 a 17) e dodici punti di margine: 54-42. L’ultimo quarto di gioco vede i pugliesi amministrare con sicurezza il proprio vantaggio, che toccherà il massimo di 18 punti, diventati 17 al suono della sirena.

Magrissimo è stato il bottino dei punti realizzati dalla squadra materana: soltanto tre tiri dall’arco su ventisei tentativi (12%), il 50% sui tiri da due punti (15 su 30) e una bassa percentuale, 53% generata da otto tiri dalla lunetta sui 15 complessivi. Unico giocatore in doppia cifra per i materani, Andrea Iannilli con tredici punti.

Non usa mezzi termini il coach Agostino Origlio il quale, con la correttezza che gli è congeniale, ammette la delusione della sconfitta: “Purtroppo siamo inciampati in una bruttissima prestazione, offensivamente non siamo stati all’altezza di una partita di Play Off. I numeri parlano chiaro, e le statistiche non sono dalla nostra parte: certo non avevamo la pressione di dover vincere gara due a tutti i costi, ma il nostro gioco è stato al di sotto delle nostre aspettative, motivo per cui siamo davvero rammaricati, a maggior ragione per i numerosi sostenitori che ci hanno accompagnato in questa trasferta, e che ringraziamo tantissimo. Complimenti ai nostri avversari che hanno giocato una partita maschia; tuttavia, sappiamo che la serie è ancora aperta, e siamo convinti di poter migliorare nello spareggio quanto non ci è riuscito in questa occasione, specialmente in attacco”.

Nell’altra gara 2 in programma per il Tabellone 3 dei Play Off, Palestrina batte in trasferta Corato (77-86) e totalizza le due vittorie necessarie per passare il turno e accedere alle semifinali. Le altre partite tra HSC Roma e San Severo, e tra Napoli e Fabriano, si giocheranno nella serata di giovedì, 2 maggio 2019.

TABELLINO

Di Pinto Panifici Bisceglie – Olimpia Matera 64-47 (22-18, 14-7, 18-17, 10-5)

Di Pinto Panifici Bisceglie: Gianni Cantagalli 16 (2/5, 2/7), Marco Rossi 13 (4/6, 1/5), Daniele Tomasello 9 (3/6, 0/0), Oleksandr Kushchev 8 (3/8, 0/0), Antonio Fabrizio Smorto 7 (3/5, 0/1), Andrea Chiriatti 6 (2/4, 0/0), Danilo Mazzarese 3 (0/1, 1/3), Gianluca Tredici 2 (0/0, 0/0), Cesare Zugno 0 (0/1, 0/0), Davide Drigo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Papagni 0 (0/0, 0/0), Federico Lopopolo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 25 – Rimbalzi: 23 7 + 16 (Gianni Cantagalli, Marco Rossi 5) – Assist: 17 (Daniele Tomasello 4)

Olimpia Matera: Andrea Iannilli 13 (6/10, 0/0), Renato Buono 9 (3/3, 1/4), Daniele Merletto 8 (0/1, 2/7), Giacomo Sereni 6 (2/3, 0/1), Maurizio Del Testa 4 (2/2, 0/1), Enzo Cena 2 (0/1, 0/2), Pasquale Battaglia 2 (1/6, 0/5), Daniel Datuowei 2 (1/3, 0/5), Alberto Montemurro 1 (0/1, 0/1), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 – Rimbalzi: 27 11 + 16 (Pasquale Battaglia 6) – Assist: 9 (Daniele Merletto 4)