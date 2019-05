Pro Loco Matera Assemblea Generale aperta al pubblico

Domenica 5 maggio, alle ore 18,30 presso l’ex Ospedale San Rocco, Chiesa del Cristo Flagellato, la Pro Loco di Matera invita i SOCI e i CITTADINI tutti a partecipare alla annuale ASSEMBLEA cittadina pubblica. Nel corso della Assemblea sarete messi al corrente delle iniziative già svolte o in essere dalla stessa Pro Loco, come anche sarete informati circa le attività ancora in cantiere e quelle prossime da concretizzare. Insomma saremo felici di potervi raccontare l’amore che abbiamo per la nostra Città, Matera, l’amore per l’ambiente ed il territorio che ci allontana dalla tentazione di sponsor e/o sostenitori poco o per niente attenti, la voglia che abbiamo di coinvolgere tutti, ma proprio tutti, disabili compresi, nelle nostre attività. Proprio in occasione della Assemblea Generale pubblica, apprezzeremo i vostri suggerimenti e la vostra voglia di coinvolgervi anche soltanto sostenendoci con il tesseramento, naturalmente per chi vorrà. Una SOCIA racconterà la sua esperienza e noi vi accoglieremo in un incontro aperto e democratico. Naturalmente l’accesso sarà consentito dall’ingresso principale anche a chi necessita di carrozzina. Vi aspettiamo numerosi.

