I controlli della Polizia di Stato nel lungo ponte fino al 1° maggio

Dopo il lunedì di Pasquetta sono proseguiti nel lungo ponte fino al 1° maggio i controlli straordinari della Polizia di Stato nel Capoluogo e lungo la fascia jonica, predisposti dal Questore Luigi Liguori secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di garantire la sicurezza in corrispondenza del periodo di maggiore affluenza turistica.

Lungo le strade urbane ed extraurbane principali numerose sono state le pattuglie impiegate della Polizia Stradale e delle Volanti, a cui si sono aggiunti n.6 equipaggi giornalieri del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Bari. Sono stati inoltre impiegate nel Capoluogo affollato di turisti, tra i Sassi e il Piano, l’Ufficio Mobile della Polizia di Stato e le pattuglie motomontate.

Nel cennato periodo in totale nella provincia sono stati effettuati 150 posti di blocco con la seguente attività:

veicoli controllati 789

persone identificate 1420

contravvenzione al CdS 125

documenti ritirati 11

Sono stati inoltre effettuati n.208 controlli a persone sottoposte a obblighi e prescrizioni di polizia.

A Matera, un uomo di 39 anni è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente in quanto, a seguito del controllo nei suoi confronti, occultati all’interno dell’imbottitura del sedile del veicolo su cui viaggiava, sono stati rinvenuti due involucri contenenti rispettivamente 2,6 gr di eroina e 0,6 gr di cocaina.

Sempre a Matera, un 30enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia di 0,8 grammi per litro dopo aver causato un incidente stradale con solo danni a cose.

Sulla fascia jonico-metapontina, a seguito dei controlli, una 25enne è risultata parimenti positiva all’alcoltest, con tasso superiore ai 2 grammi per litro di sangue e pertanto gli Agenti hanno proceduto nei suoi confronti con il ritiro della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo.

Svolte anche attività di soccorso, tra le quali si ricorda quella dell’uomo tratto in salvo venerdì 26 aprile dopo essere precipitato nella gravina.