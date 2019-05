Al Castello Aragonese arriva “Taranto Due Mari di libri”

Apre alle 17 di oggi al Castello Aragonese la Fiera della letteratura del mare

TARANTO DUE MARI DI LIBRI”. Il primo appuntamento della rassegna vedrà impegnato nella sala conferenze, Nello Scavo, giornalista di Avvenire, reporter internazionale e corrispondente di guerra. Interverrà sul tema: “Per te nessuno è straniero. Il Mediterraneo, i rifugiati, le nostre terre”. Con il giornalista dialogheranno Riccardo Pagano, Ordinario di Pedagogia del Dipartimento Ionico Uniba, Patrizia Capobianco – DS CPIA Taranto Valerio Giambersio – Fondazione Città della Pace Potenza. La conferenza sarà presentata da Lino De Guido.

“Sono grato agli organizzatori e alla città che si apre a questa necessaria iniziativa”, ha detto il giornalista. “Da Taranto e dal mare arrivano voci di chi chiede riscatto e dignità. Dai lavoratori traditi ai migranti in fuga dai lager libici. Voci che hanno bisogno di essere ascoltate e raccontate, ma che incontrano anche strumentalizzazioni e menzogne. La cultura, se vuole essere tale, non può sottrarsi a questa vocazione. Perciò spero di portare negli incontri anche la narrazione di quella che Papa Francesco ha definito “Terza guerra mondiale combattuta a pezzi”, contro la macchina delle fake news di cui si servono poteri forti e interessi occulti”.

Scavo.

Alle 19 il programma prevede nella sala Celestino V la presentazione de “La babele del mare” di Debora Marinelli di FaLvision Editore e “Canti di terra e di mare”, Mario Pennelli, FaLvision Editore.

Alle 20 Nel Cortile, reading a cura del liceo “Battaglini” con “Gita al

faro” di Virginia Woolf. Nella passata edizione il tema fu quello della navigazione. Quest’anno al centro della rassegna culturale ci sono i fari e – in particolare – il faro di San Vito che, proprio nel 2019 compie 150 anni di vita. A seguire “I fari sono simili ai templi del Mediterraneo – Predrag Matvejević”. Annamaria “Lilla” Mariotti, Presidente dell’Associazione Culturale IL MONDO DEI FARI racconterà “Storie e leggende di mare: tonnare, fari e faristi”. Saranno presenti anche il capitano Stefano Cappelli, comandante della zona fari dello Jonio e del basso Adriatico della Marina Militare Italiana, Filippo Abena farista del Faro Capo San Vito, Ilenia Gallo proloco Faro Capo San Vito. L’evento sarà presentato da Rosangela Martongelli, Presidente della Lega Navale sezione di Taranto.

La serata proseguirà alle 21 nella sala conferenze con la presentazione della Race For The Cure per la lotta ai tumori al seno che si terrà a Bari dal 17 al 19. Saranno presenti il dottor Giuseppe Melucci, Angela Aruanno e Loredana Semeraro.