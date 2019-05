Acquedotto Lucano: Sospensioni idriche

Melfi: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica in via Buonarroti resterà sospesa fino ore 13:00 di oggi, salvo imprevisti.

Venosa: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, è in corso al sospensione dell’erogazione idrica nel rione Cappuccini e in via degli Zoccolanti. Il ripristino è previsto al termine dei lavori.

Barile: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di domani salvo imprevisti, nelle seguenti zone: centro storico, via De Gasperi e strade limitrofe, via Nazionale Rapolla, contrada Pietre Nere e strada provinciale del Macarico.