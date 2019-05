“Continuare più forti di prima”.

È lo slogan lanciato dal nostro candidato sindaco Domenico Tataranno che si ripresenta alle amministrative del prossimo 26 maggio con una squadra nuova, combattiva e propositiva. La lista Più Bernalda e Metaponto ripropone alcuni esponenti dell’amministrazione ancora in carica, con l’aggiunta di profili nuovi, funzionali al progetto. Tutti ci sentiamo pronti a svolgere il compito per cui speriamo di essere eletti, perché non esistono accordi precostituiti con partiti politici nè promesse di poltrone. Conterà unicamente il consenso del popolo e le potenzialità che ciascuno di noi sarà in grado di esprimere. Nessun imbarazzo per i rappresentanti di forze partitiche che hanno sposato il nostro progetto e condiviso l’idea di una lista civica, il cui garante è proprio il capolista che non ha mai avuto tessere di partito. Ciò che ci unisce è l’interesse per il bene comune e per il futuro di Bernalda e Metaponto che meritano ancora di più!

