A Policoro seminario LINK-ITALIA su maltrattamenti animali e violenza interpersonale

Prima data in Basilicata per il convegno dell’APS LINK-Italia sulla correlazione tra maltrattamento su animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta antisociale e criminale. Sabato 4 maggio a partire dalle 8.30, si terrà il seminario “La zooantropologia della devianza” tenuto dalla dott.ssa Alice Calvi BARANTANI, che, attraverso il supporto di un’ampia letteratura scientifica, individuerà la violenza sugli animali come indicatore predittivo di altre condotte criminali e devianti, analizzando con i partecipanti alcuni casi LINK emblematici.

Nell’occasione l’Avv. Maria Lovito presenterà il suo primo romanzo “La gabbia di Anna” edito da Edigrafema, un racconto di violenza domestica tratto da storie vere.

L’APS LINK-ITALIA fa parte del Global Network of Link Organization dal 2017, una rete internazionale di associazioni indipendenti che divulgano, studiano e progettano sistemi di difesa sociale nell’ambito della correlazione tra violenza su animali e criminalità. La rete fa capo alla National Link Organization basata negli USA. La sempre maggior consapevolezza della correlazione tra violenza su animali e condotte criminali che l’Organizzazione ha promosso, ha fatto elevare dall’FBI la violenza sugli animali a TOP CRIME nel 2014. Il convegno da quindi la possibilità di recepire nuovi strumenti efficaci per la prevenzione delle condotte criminali e devianti, e un valido metodo di analisi nel contrasto alla violenza domestica e della criminalità minorile.

L’iniziativa formativa è stata organizzata dalla dottoressa veterinaria Laura Pennestrì, presidente della Pro Loco Policoro Herakleia, e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Policoro, che ospiterà il seminario nella prestigiosa sala consiliare del municipio.

Il seminario è gratuito ed aperto a tutti, ma principalmente rivolto a insegnanti, medici, veterinari, psicologi, assistenti sociali, avvocati e magistrati, associazioni animaliste, Vigili Urbani e a tutte le Forze dell’Ordine.

Il seminario è accreditato ECM per 8 crediti formativi con un costo di €30,00.

Per le iscrizioni: inviare mail a segreteria.val@libero.it e per la richiesta ECM a corsi@formedsrl.com.