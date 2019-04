Policoro: Trasferiti i 55 Pakistani

Sono stati trasferiti nella serata di lunedì, all’interno di alcune strutture del Potentino e di Matera i cinquantacinque migranti pakistani sbarcati nella notte di lunedì 29 aprile lungo la spiaggia di Policoro.

Lo sbarco è avvenuto di notte da una barca a vela battente bandiera turca; attorno alle due una segnalazione da parte di alcuni residenti di via Verdi, in località Idrovora, ha allertato gli agenti del commissariato di Policoro che, immediatamente intervenuti sul posto, hanno trovato il gruppo di migranti, composto da 44 adulti e 11 minorenni. La Polizia, coadiuvata dai Carabinieri della locale Compagnia e dagli uomini della Protezione civile, ha scortato i migranti presso l’autoparco comunale di Policoro dove sono state effettuate tutte le procedure di riconoscimento mentre alcuni medici hanno effettuato i controlli previsti. Tutti i migranti sono risultati in buone condizioni di salute.

L’imbarcazione che hanno usato per è stata ormeggiata inel porto di Marinagri e sono state avviate indagini per chiarire alcuni aspetti del viaggio dei migranti.