Braia: filiere corte e mercati locali, buona partecipazione ai bandi per 3,2 meuro

“Un altro tassello della strategia di rafforzamento del sistema agricolo di Basilicata, composto anche da aziende più piccole per dimensione é in via di definizione. Sono rilasciate sul sistema SIAN 22 domande di aiuto a valere sulla sottomisura 16.4 del Psr Basilicata 2014/2020 “Sostegno per la cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, di cui 16 per l’avviso relativo alle filiere corte e 6 per quello relativo ai mercati locali. Nei primi giorni di maggio, al completamento della fase di produzione della documentazione da parte dei richiedenti, potrà essere così avviato l’iter istruttorio.”