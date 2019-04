VALBASENTO, CARELLA (FEMCA CISL): “ZES ULTIMA OCCASIONE PER IL RILANCIO DELL’AREA”

Alla vigilia della manifestazione regionale del Primo Maggio, che quest’anno si terrà a Ferrandina, il segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Francesco Carella, torna ad accendere i riflettori sul futuro della Valbasento e confida nella costituenda Zes quale strumento per rilanciare l’area. “La scelta di Cgil Cisl Uil di portare a Ferrandina la manifestazione regionale del Primo Maggio – spiega Carella – è quanto mai opportuna per rimettere il tema del rilancio della Valbasento al centro dell’agenda politica nazionale e regionale. Dopo decenni di abbandono e disinteresse – continua il sindacalista – è arrivato il momento di tirare le somme di tanti ragionamenti e mettere in campo risorse e strumenti per riportare in Valbasento investimenti e lavoro. La Zes è l’ultima occasione per restituire a un territorio martoriato dalla crisi industriale e dalla disoccupazione una precisa vocazione produttiva, non solo come retroporto logistico ma come polo avanzato nel settore della chimica hi-tech e dei nuovi materiali. Si tratta di valorizzare la vocazione storica dell’area puntando su innovazione e sostenibilità ambientale per dare una opportunità di lavoro qualificato ai tanti giovani del territorio che oggi sono costretti ad emigrare per mettere a frutto le proprie competenze”.

Prioritario per il segretario della Femca Cisl è il risanamento ambientale dell’area: “Ogni ipotesi di rilancio della Valbasento deve fare i conti con l’annosa questione delle bonifiche, premessa irrinunciabile per rendere l’area un ecosistema in grado di attrarre nuovi investimenti in settori di frontiera ad elevata intensità di tecnologia e capitale umano. Allo stesso tempo – aggiunge Carella – va chiarito il ruolo dei grandi attori industriali del territorio, come Eni, Total ed Fca, affinché localizzino in Valbasento nuove iniziative produttive. Infine – conclude il segretario della Femca – va ripensato il ruolo delle istituzioni locali, a partire dal consorzio industriale, che deve sempre più caratterizzarsi come agenzia di servizi in grado di accompagnare le imprese nei processi di innovazione, dialogando con l’università e le strutture di ricerca”.