Torneo delle Regioni di calcio a 5 anche a Pisticci e Marconia

Un altro importante appuntamento sportivo attende il nostro territorio: dopo sette anni, la Basilicata torna ad ospitare il Torneo delle Regioni di calcio a 5, evento di portata nazionale che coinvolge i giovani atleti più promettenti provenienti da tutta Italia che si daranno battaglia per la conquista del titolo di campioni italiani.

La Basilicata ospita l’importante kermesse nell’anno di Matera Capitale Europea della Cultura e anche i Palazzetti dello Sport di Pisticci e Marconia ospiteranno alcune delle sfide in programma tra le varie Regioni italiane. Sono 72 le rappresentative giovanili che, dal 29 aprile al 5 maggio, arriveranno in Lucania, divise tra Giovanissimi, Allievi, Juniores e Femminile, per un totale di 1250 partecipanti tra atleti e staff e 130 partite in programma. Prenderanno parte alla manifestazione anche alcuni pisticcesi: William Grieco, Antonio Negro e Claudio Carella in qualità di arbitri, Michele Reho, Vincenzo Novellis, Siria e Daria Farì, tesserati della Pol. C.S. Pisticci, Alberto Silletti nelle rispettive rappresentative, mentre il tecnico pisticcese Antonio Lavecchia guiderà la rappresentativa lucana Under 17, affiancato da Luca Di Leo.

Dopo il triathlon, un altro importante appuntamento sportivo coinvolge il nostro territorio, anche in ottica turistica, visto che le Rappresentative sono accompagnate da familiari e genitori che approfitteranno del Torneo delle Regioni per visitare la Basilicata e il nostro territorio.

Abbiamo accolto la richiesta della Lega Basilicata di poter utilizzare i due Palazzetti dello Sport comunali per ospitare le partite, comprendendo l’importanza della manifestazione e il suo richiamo nazionale.

La scelta di disputare l’edizione 2019 in Basilicata si lega inscindibilmente alla nomina di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura e il coinvolgimento di Pisticci e dell’intero arco jonico non può che far piacere all’Amministrazione Comunale.

Ci siamo impegnati affinché venga garantita la massima ospitalità e abbiamo sposato la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di assicurare il terzo tempo al termine delle partite, così da promuovere un clima di amicizia tra le compagini interessate, visto che, seppur di livello nazionale, la competizione si svolge tra i giovani calciatori più promettenti d’Italia.

Un ringraziamento va alla LND Basilicata, al Presidente Rinaldi e al responsabile del calcio a 5 lucano Pino Palazzo per la disponibilità e per la collaborazione, ad Antonio Lacarpia per il lavoro congiunto al fine di poter ospitare una manifestazione del genere, e a tutti i collaboratori locali che hanno reso possibile il coinvolgimento di Pisticci e Marconia al Torneo delle Regioni.

Invitiamo la cittadinanza a seguire gli incontri e a riempire i Palazzetti, così da far sentire ai nostri ospiti il calore della nostra comunità e a condividere con loro la bellezza del nostro territorio.

Il calendario delle partite in programma sul nostro territorio è il seguente:

PALAOLIMPIA PISTICCI

30/4/2019 H. 9:45 LAZIO – TRENTO (Under 15 Maschile)

1/05/2019 H. 11:30 MOLISE – PIEMONTE (Under 17 Maschile)

1/05/2019 H. 17:30 MOLISE – PIEMONTE (Under 19 Maschile)

1/05/2019 H. 15 CALABRIA – BASILICATA (Femminile)

3/05/2019 H.11:30 QUARTO DI FINALE (Under 17 Maschile)

3/05/2019 H. 15 QUARTI DI FINALE (Femminile)

3/05/2019 H. 17:30 QUARTI DI FINALE (Under 19 Maschile)

MARCONIA

29/04/2019 H 9:45 TOSCANA – LAZIO (Under 15 Maschile)

30/04/2019 H 9:45 TOSCANA – CALABRIA (Under 15 Maschile)

30/04/2019 H. 15 PUGLIA – TOSCANA (Femminile)

30/04/2019 H. 17:30 PUGLIA – TOSCANA (Under 19 Maschile)

1/05/2019 H. 9:45 TRENTO – TOSCANA (Under 15 Maschile)

3/5/2019 H. 10 QUARTI DI FINALE (Under 15 Maschile)