Lunedì 6 maggio si riunisce il nuovo Consiglio regionale

La seduta inaugurale dell’undicesima legislatura sarà dedicata alla convalida provvisoria degli eletti, all’elezione del Presidente del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta per le elezioni

Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà lunedì 6 maggio 2019, alle ore 15,00, nell’aula Dinardo al piano terra del palazzo della Giunta regionale (Viale Verrastro n. 4 – Potenza). Così come prevede l’articolo 25 dello Statuto, la riunione inaugurale dell’undicesima legislatura è stata convocata dal consigliere anziano Rocco Leone. La seduta sarà dedicata alla convalida provvisoria degli eletti, all’elezione del Presidente del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta per le elezioni. Seguirà una comunicazione del neo eletto Presidente dell’Assemblea. La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.