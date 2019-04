LO SPAZIO CUCINA DI PAOLA SALUZZI “L’ORA SOLARE” VEDE PROTAGONISTE Annunziata Parisi e Tiziana Fedele, “Nonne CHEF – Associazione nata a Rotondella (MT) per promuovere il patrimonio enogastronomico della comunità locale



La Nonna Chef Annunziata Parisi e Tiziana Fedele, ospiti in studio a Roma nel programma condotto da Paola Saluzzi “L’ora solare” hanno raccontato la storia dell’associazione e la tradizione gastronomica lucana preparando i frizzuli con mollica e il peperone crusco in diretta TV. Nella puntata andata in onda venerdi 26 aprile, il presente e il passato, l’attualità e la memoria si sono miscelati in un’intervista “tra i fornelli”. “Promuovere i piatti della tradizione, la cucina antispreco, ridurre i passaggi che vanno dal campo alla tavola, trasmettere alle nuove generazioni le antiche ricette della cucina contadina perchè – ha raccontato alle telecamere di TV2000 il Presidente Tiziana Fedele – la tradizione viene dal passato, si coltiva nel presente, per poi germogliare in chi rappresenta il futuro”. Una simpatica e vivace Nonna Annunziata invece non ha fatto mancare aneddoti, svelando anche piccoli segreti contadini, una cucina dagli ingredienti semplici e dai prodotti genuini come il peperone di Senise (reso crusco o macinato e utilizzato per insaporire la mollica fritta), le farine locali, l’olio della Basilicata e tanta passione per la cucina, coltivata alla tenera età di 7 anni. In studio la preparazione dei Frizzul’ (maccheroni al ferretto), Apprezzatissimi e diffusissimi nella tradizione lucana, conditi con la famosa “mollica fritta” ( formaggio dei poveri). “Il termine frizzul’ nasce dal suono che fa il ferretto quando rotola sulla tavola di legno. Una volta si sosteneva che se una ragazza non sapeva preparare questo tipo di pasta, non era pronta per il matrimonio – raccontano in studio Tiziana Fedele e Nonna Annunziata – il procedimento è abbastanza semplice ma, per avere il risultato perfetto, ci vuole pratica e tanta esperienza, di solito i segreti si tramandano da mamma in figlia o da nonna a nipote da generazioni, ma purtroppo non tutti hanno una nonnina a disposizione da cui apprendere i “trucchetti” del mestiere. Con le Nonne Chef vogliamo mantenere viva la tradizione, contribuire allo sviluppo di un turismo esperienziale e soprattutto contribuire a un dialogo intergenerazionale – concludono – dove le Nonne Chef stimolano e si lasciano stimolare dalla curiosità e voglia di fare dei più piccoli”. Le Nonne Chef nascono a Rotondella, piccolo borgo lucano in provincia di Matera: Antonia Buccello (classe 1932),Annunziata Parisi (classe 1943); Antonietta Nucera (classe 1942); Rosina Nucera (1931). Il gruppo muove i primi passi all’interno del “Circolo Pensionati” di Rotondella”, per iniziare nel 2017 un percorso tematico con l’Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli della CIA di Basilicata denominato “dal campo alla tavola”, definendosi “nonne in campo”. Solo nel 2018, su suggerimento di Tiziana Fedele presidente de “i Colori dell’Anima” nel corso di un evento a Policoro (MT), si sceglie il nome definitivo “Nonne Chef”