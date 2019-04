CAMERATA DELLE ARTI. RITA ZINGARIELLO INTERPRETA I GRANDI AUTORI

RITA ZINGARIELLO E I GRANDI AUTORI ITALIANI. LA CANTAUTRICE SUL PALCO IL 29 APRILE CON “I GIGANTI E LA BAMBINA”

La storia del cantautorato italiano attraverso una straordinaria interprete, Rita Zingariello, che darà voce ai brani più suggestivi degli esponenti di spicco della storia musicale del Paese.

“I giganti e la bambina”, titolo dello spettacolo previsto lunedì 29 aprile alle 21 all’Auditorium “Gervasio”, sarà un viaggio nel tempo, un itinerario in musica insieme alla cantautrice e alla sua band composta da Vincenzo Cristallo (chitarra elettrica), Domenico Lopez (chitarra classica), Gianfilippo Direnzo (basso), Pasquale Angelini (batteria), Francesco Galizia (fisarmonica e sax), Anna Giusto (violino), Clemente Zingariello (violoncello), Maria Grazia Zingariello e Loris Tataranni (cori). In scena il genio e la creatività dei brani di musicisti come Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Franco Battiato, Vinicio Capossela, Niccolò Fabi, Brunori Sas e Carmen Consoli.

Lo spettacolo è la prima tappa di un progetto che si concluderà il prossimo inverno con la produzione di un album di cover destinato alla ricerca sui Linfomi.

La curiosità musicale verso generi che vanno dal pop al jazz, partendo dalla musica classica, ha sempre contraddistinto la carriera di Rita Zingariello. Lo confermano riconoscimenti come la vittoria di contest tra cui Sanremo Rock, Voci per la Libertà di Amnesty International, Premio InediTo e Premio Pascoli e numerosi lavori discografici con importanti collaborazioni (Phil Mer, Lorenzo Sebastiani, Giovanni Scasciamacchia, Tommaso Scannapieco).

Nel 2017 Rita Zingariello è stata protagonista del tour con Mogol nel quale è sia interprete che cantautrice ed inizia a lavorare per il suo secondo album, “Il canto dell’ape”.

Prodotto con una campagna di crowdfunding, risultata tra le operazioni di maggior successo registrate su una piattaforma per artisti indipendenti, “Il canto dell’ape” è stato premiato nell’ultimo anno da risultati straordinari da parte sia della critica che del pubblico.

Il singolo “Ballo ferma”, terzo estratto dall’album è stato inserito nella classifica di All Music Italia tra le migliori canzoni del 2018.

Info e biglietteria:

La Camerata delle Arti

Via F.lli Grimm 15 – Matera

Tel.0835.264183 – 349.5657880

www.lacameratadellearti.it

Cartolibreria Montemurro

via delle Beccherie 60 – Matera

0835.333411

Biglietto intero 12 euro

Biglietto ridotto: 7 euro (valido per studenti)

I posti sono riservati e numerati