PISTICCI: LA MORTE DI DON LEO SELVAGGI STORICO PARROCO DI CRISTO RE

Se ne è andato in silenzio proprio in questo fine settimana dedicata alla preparazione e ai festeggiamenti di Santa Maria del Casale dell’omonimo santuario a cui aveva dedicato la sua vita. Don Leonardo Selvaggi, per tutti don Leo, ci ha lasciati nel tardo pomeriggio del 26 aprile 2019 – ci informano – proprio dopo che era appena transitata la processione della Madonna del Casale sotto la sua abitazione. Forse un segno del destino. Una malattia di diversi mesi che lo aveva costretto a rimanere in casa. Se ne va così uno straordinario personaggio della chiesa pisticcese che dagli anni 60 ha caratterizzato e lasciato il segno con il suo impegno e la sua autorevole presenza nella vita spirituale della nostra città. Una città che lo ha visto nascere, crescere e svolgere la sua missione spirituale al servizio della Chiesa cittadina, cui era votato, e dei suoi amati fedeli. L’annuncio della sua dipartita, da parte di don Michele Leone durante la messa serale in S.Antonio per la Madonna del Casale “ Un vulcano di idee e di laboriosità. Prete dal cuore innamorato di Maria del quale ho avuto modo di ammirare e rimanere stupito positivamente per la quantità enorme di sussidi, con carattere catechistico, e di pubblicazioni che mettono al centro la figura di Maria”. Così lo aveva definito l’Arcivescovo di Matera monsignor Giuseppe Caiazzo, durante una delle sue frequenti visite a Pisticci. Evidentemente il prelato, tra l’altro, si riferiva al fattivo impegno di don Leo verso la chiesa del santuario diocesano di Santa Maria del Casale, da poco restituita alla sua storica genuinità originaria, e al progetto e ai lavori di prezioso restauro dell’annesso complesso strutturale con la ” casa del pellegrino” da lui fortemente voluto, opera che purtroppo, non ha potuto vedere completato. Il suo fiore all’occhiello però, rimane la incoronazione della statua della Madonna del Casale il 21 aprile del 1991, da parte di Papa Woityla durante la visita agli stabilimenti ex ANIC della Valbasento di Pisticci Scalo. Una giornata e un avvenimento memorabile di cui andava fiero e orgoglioso e che aveva segnato profondamente la sua vita. A don Selvaggi, è legato anche un lungo periodo sportivo – calcistico della nostra città ( 58 – 80) con la creazione del Gruppo Sportivo “Cristo Re”, fondato da don Mario Spinello e successivamente portato avanti proprio da lui, con il nome di “Polisportiva Cristo Re ”Pisticci”, segnando una parte della gloriosa storia calcistica della nostra città. Don Selvaggi, ricordiamo, era anche grande sportivo e appassionato calcistico delle serie A e accanito tifoso della Juve, che aveva seguito anche nella sfortunata trasferta di Atene del 1983. Rettore del Santuario del Casale e Parroco di Cristo Re fino a qualche mese fa, quando per ragioni di salute era andato in pensione e sostituito dal giovane don Antonio Di Leo. Don Leonardo Selvaggi era nato a Pisticci il 12 agosto del 1936. La salma rimarrà esposta nella chiesa di Cristo Re fino allo svolgimento dei funerali che sono previsti per domenica 28 aprile alle ore 16 a Santa Maria del Casale.

MICHELE SELVAGGI